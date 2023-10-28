В пятницу, 27 октября, в результате пожара в Балвском крае погиб человек, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

В 16:33 сотрудникам VUGD поступил вызов в Балвский край, где в одноэтажном жилом доме произошел пожар.

Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили, что здание горит открытым пламенем на площади 80 квадратных метров, а крыша уже провалилась.

Работу пожарных осложняло то, что к дому не было подъездных путей, поэтому последние 200 метров сотрудникам VUGD приходилось идти пешком, неся с собой необходимое оборудование.

Во время тушения пожара в здании было обнаружено тело погибшего человека. Работы на месте происшествия закончились в 21:27.

В свою очередь, в восемь часов вечер пожарные отправились в Валкскую волость, где на площади 80 квадратных метров горел чердак и кровельные конструкции одноэтажного жилого дома.

Пожарные эвакуировали из здания одного человека. Работы на месте происшествия закончились в 23:01.

В целом за минувшие сутки в VUGD поступило 39 вызовов. Восемь были связаны с тушением пожаров, 24 — со спасательными работами, а семь вызовов оказались ложными.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram