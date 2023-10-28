В пятницу, 27 октября, в Риге водитель автомобиля марки Volkswagen беспрепятственно ехал по встречной полосе улицы Сканстес.

Как свидетельствует видео очевидца, водитель Volkswagen Passat ехал против движения транспорта по улице Сканстес, где движение в обе стороны отделено разделительной полосой. Интересно, что водителя не смутили встречные участники дорожного движения, некоторые из них перестраивались со второй полосы в первую, чтобы не мешать “плывущему против течения”.

Скорее всего, скорее всего водитель VW попал на встречную полосу, свернув с перекрестка. Возможно, не зная Риги, он посчитал, что широкая разделительная полоса разделяет две отдельные улицы с потоком транспорта в обоих направлениях.

Штраф за езду по встречной полосе составляет 40 евро.

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