Для того, чтобы ограничить доступ бездомным к общественных туалетам Риги и не допустить порчи имущества, самоуправление планирует этой осенью оборудовать несколько туалетов POS-терминалами и установить плату за пользование, тем самым расширив возможности жителей и гостей столицы посетить уборную в желаемое время и в желаемом месте, сообщили порталу Delfi в Рижской думе.

В настоящее время пользование туалетами зачастую затруднено как вандализмом со стороны недобросовестных сограждан, в результате чего различные элементы портят или крадут и туалеты становятся недоступными во время ремонта, так и длительным пребыванием в них бездомных и грязью от них.

Для решения этой проблемы планируется установить терминалы для платежных карт (POS) в 17 туалетах, где нет дежурных-уборщиков, и услуга будет доступна при оплате картой.

Планируется, что POS-терминалы появятся в туалетах в парке Алдара, на улице 13 января около улицы Вальню, на площади театра Дайлес, в парке Эспланады, на улице Яня Асара в Гризинькалнсе, на площади Екаба, в саду Кобе, в двух туалетах в парке Кронвалда (на стороне бульвара Кронвалда и возле улицы Элизабетес), в двух туалетах в Межапарке (на аллее Атпутас возле детской площадки и на проспекте Остас), в парке Нордекю, на улице Радио, на улице Яуниела возле Ратуши, в сквере улиц Тургенева и Гоголя возле Академии наук, в Верманском саду и парке Зиедоньдарзс.

Плата за посещение этих туалетов составит 50 центов. Эта сумма была выбрана с учетом как стоимости туалетов частного сектора в Риге и соседних странах, так и из расчетов, чтобы собранные средства покрыли расходы на содержание POS-терминалов.

Как и прежде, в Риге большинство туалетов продолжат работать бесплатно, в том числе туалеты с дежурными-уборщиками на улице Эмбутес в Дзегужкалнсе, в саду Яунатнес на улице Эрнестинес, на улице Кришьяня Валдемара возле Латвийского Национального художественного музея, в парке сада Миера, на улице Пернавас в Гризинькалнсе и на бульваре Зигфрида Аннас Меиеровица возле Бастионной горки. На пляже Вецаки также есть туалет с дежурным-уборщиком, но он работает только в сезонное время до конца сентября, за его посещение взимается фиксированная плата - 28 центов.

В течение сезона - до 31 октября - в столице будут бесплатно доступны 40 биотуалетов. После этого они снова будут доступны весной.

Также до конца ноября будут работать шесть сезонных туалетов контейнерного типа с дежурными-уборщиками, которые также будут бесплатными.

Во вторник, 31 октября, депутаты, состоящие в Комитете Рижской думы по вопросам жилья и окружающей среды примут решение об определении платной услуги в туалетах.

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POS-терминалы можно будет устанавливать в туалетах после того, как окончательное решение будет принято на заседании Рижской думы.

В самоуправлении сообщили, что более 10 лет назад в Риге было построено 13 новых общественных туалетов и они все были платными. Платить нужно было наличными - 20 сантимов, которые нужно было закинуть в специальный аппарат. Платные услуги были отменены в 2014 году в 12 туалетах, поскольку началась лавина краж монетных аппаратов и муниципалитет больше не мог обеспечивать замену поврежденных или украденных аппаратов. Поэтому дума приняла решение отменить платные услуги и обеспечить свободный доступ к туалетам.

В свою очередь, в Вецаки дежурные-уборщики взимали плату за туалет, выдавая билетик, что и происходит до сих пор. Туалет в Вецаки является единственным платным туалетом в ведении муниципалитета.

В тех общественных туалетах, где не обеспечено присутствие дежурных-уборщиков, уборка происходит трижды в день. В праздничные дни, когда ожидается больший поток людей, уборка проводится непрерывно в отдельных туалетах, добавляют в муниципалитете.

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