Представители всех политических сил оппозиции требуют отставки министра иностранных дел Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство").

Проект решения о выражении недоверия министру иностранных дел разработали депутаты партии "Латвия на первом месте" Айнарс Шлесерс, Рамона Петравича, Вилис и Кристапс Криштопансы, Линда Лиепиня, Эдмундс Зивтиньш и Марцис Йенцитис, депутаты Национального объединения Янис Витенбергс и Янис Грасбергс, депутаты "Объединенного списка" Эдгарс Таварс и Дидзис Шмитс, а также депутат от партии "Стабильность!" Илья Иванов.

В проекте не содержится обоснование требования отставки. Также пока в Сейме находится еще одно требование отставки Кариньша, которое ранее разработали депутаты партии "Стабильность!".

В этом заявлении недоверие Кариньшу выражено в связи с эвакуацией латвийских подданных из Израиля.

Решение о дальнейшем продвижении обоих требований еще должен принять Сейм.

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