Вечером в субботу в Риге, в Яунциемсе, пьяный водитель попал в аварию, в которой погиб водитель другого автомобиля.

Как сообщили агентству LETA в Государственной полиции, авария произошла 28 октября около 18:30 в Яунциемсе на 10-й поперечной линии. Мужчина на автомобиле Mercedes Benz столкнулся с автомобилем VW. После столкновения Volkswagen врезался в дерево, а его водитель погиб на месте. В результате аварии пострадал и доставлен в больницу пассажир Mercedes Benz.

Полиция установила, что водитель Mercedes Benz находился в состоянии алкогольного опьянения.

Всего в субботу в Латвии зарегистрировано 114 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и еще 14 получили травмы. Восемь пострадавших в ДТП зарегистрированы в Рижском регионе, пять - в Видземе и один - в Латгале.

Как сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе, около 14:30 к спасателям поступил вызов на улицу Инчукалнас в Риге, где автомобиль въехал в кювет с водой. Спасатели вытащили людей из машины и передали сотрудникам скорой помощи.

28 октября полиция выявила 18 водителей в нетрезвом виде: девять - в Рижском регионе, четырех - в Земгале, троих - в Видземе, по одному - в Латгале и Курземе. 14 водителей находились в состоянии настолько сильного алкогольного опьянения, что были привлечены к уголовной ответственности, поэтому транспортные средства у них будут конфискованы.

За минувшие сутки в Латвии на водителей, превышающих скорость, было составлено 213 протоколов: в Рижском регионе оштрафованы 66 водителей, в Видземе - 52, в Латгале - 48, в Земгале - 26, в Курземе - 21. Троих водителей оштрафовали за агрессивное вождение.

Всего за 28 октября полиция составила 499 протоколов за нарушения ПДД.

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