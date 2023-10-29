Служба государственной безопасности (СГБ) не будет возбуждать уголовный процесс по заявлению депутатов "Нового Единства" о "возможном незаконном вмешательстве во внутриполитические процессы" путем клеветы на кандидата в премьер-министры Эвику Силиню.

Службой госбезопасности завершено расследование обстоятельств, изложенных в заявлении депутатов. Уголовный процесс на основании этого заявления не возбужден, подтвердили агентству ЛЕТА в СГБ.

В конце августа Силиня в эфире Латвийского телевидения заявила, что, выдвигаясь на пост премьер-министра, она была готова к конструктивной критике, но не была готова к "такой черной кампании с финансированием неясного происхождения". "Я думаю, ясно, что это была оплаченная кампания. Вопрос в том, кто ее финансировал", - сказала политик.

После этого депутаты обратились в органы безопасности "в связи с потенциальной угрозой безопасности демократического государства".

После того как кандидатура Силини была выдвинута на должность премьер-министра, в некоторых СМИ и социальных сетях появилась критика ее карьеры, например, Силиню критиковали за то, что, работая парламентским секретарем МВД, она не занималась строительством инфраструктуры восточной границы. Параллельно появились не подкрепленные фактами обвинения в якобы имевших место личных связях с криминальным авторитетом и участии в порноиндустрии.

Правительство Силини Сейм утвердил 15 сентября.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram