Банк SEB информирует, что все чаще получает информацию от клиентов о том, что телефонные мошенники заговорили на госязыке, сообщает rus.LSM.lv.

Тенденция последнего времени — запугивание клиентов тем, что их данные стали известны третьим лицам, поэтому необходимо действовать срочно и защитить свои деньги, переведя их на "защищенный" счет.

"С некоторых пор мы наблюдаем, что тексты, которые клиенты получают от мошенников в sms или электронных письмах, становятся все более корректными, с меньшим количеством ошибок и с более правильными формулировками. Поэтому распознать их становится все сложнее — нужно обращать особое внимание как на адрес отправителя, так и на ссылку, которая обычно содержится в тексте. С другой стороны, в последние недели мы начали получать информацию от клиентов о том, что звонящие в разговорах с потенциальными жертвами используют латышский язык", — говорит Марцис Пелцис, глава отдела безопасности банка SEB.

По его словам, самая распространенная схема мошенников в последнее время выглядит так:

• Звонящий представляется представителем госучреждения, например, сотрудником Госполиции, Банка Латвии или коммерческого банка.

• Мошенник сообщает, что данные клиента стали известны третьим лицам и средства клиента в данный момент не находятся в безопасности.

• Чтобы избежать потери средств, звонящий просит человека либо самостоятельно осуществить перевод на "более безопасный счет", либо предоставить всю необходимую информацию, чтобы мошенник мог произвести платеж от имени клиента.

• Он может попросить снять сумму наличными, чтобы в дальнейшем передать ее "страховщику" или "курьеру", под предлогом того, что ситуация серьезная и секретная, и о ней знает лишь небольшой круг вовлеченных лиц. Разумеется, человеку обещают вернуть и деньги, и все якобы украденные данные доступа к банку.

По словам Пелциса, представители официальных учреждений (банки, полиция, представители Банка Латвии и другие) никогда не просят произвести платеж на определенный счет, данные доступа к интернет-банку или данные банковской карты. И тем более не просят снять и передать кому-то наличные.

Банк SEB призвал людей быть внимательными и не продолжать телефонный разговор, если возникли подозрений о звонке мошенника. В случае сомнений следует обратиться в учреждение или банк по официальному номеру телефона. Кроме того, важно не перезванивать на номер, с которого поступил входящий звонок, даже если кажется, что номер принадлежит полиции, банку или другому учреждению.

Ранее сообщалось, что в этом году латвийцы лишились почти 6 млн евро, которые у них выманили мошенники. Следователи отмечают рост числа жертв мошенничеств.

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