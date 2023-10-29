Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принес извинения за свой пост в соцсети Х, в котором он обвинил израильские службы безопасности в неудачах, приведших к нападению ХАМАС 7 октября.

В посте Нетаньяху написал, что перед атакой ХАМАС ему не представили никаких разведданных. Он возложил вину на главнокомандующего армией и главу разведки "Шин Бет" за то, что они посчитали, что ХАМАС удалось сдержать и группировка не планирует нападений.

Пост Нетаньяху (который он уже удалил) вызвал бурную реакцию по всему политическому спектру Израиля: его раскритиковали за попытку раскола общества.

"Я был неправ. То, что я сказал, не должно было быть сказано, и я приношу свои извинения за это. Я полностью поддерживаю всех руководителей силовых структур", — заявил Нетаньяху новом сообщении.

Ранее пресс-секретарь ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари отказался прямо прокомментировать пост премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

"Я не буду отвечать на этот вопрос. Мы сейчас находимся в состоянии войны и сосредоточены на ней, — сказал Хагари. — ЦАХАЛ и Шин-Бет проведут тщательное расследование и представят все общественности. Сейчас мы ведем войну и сосредоточены на ней".

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