В уголовном деле бывшего президента Банка Латвии Илмара Римшевича о покупке поддельного свидетельства о прививке от Covid-19 также фигурируют врач, учитель-ковид-скептик и ныне покойный руководитель отдела ЗАГСа, сообщает программа LTV De facto.

Илмар Римшевич не признает своей вины и утверждает, что ему сделали прививку от коронавируса. Это, по мнению его защиты, подтверждается анализами, показывающими, что у бывшего президента Банка Латвии есть антитела как после заражения Covid-19, так и после вакцинации.

Дело было выделено из более крупного процесса, в котором была задействована группа торговцев сертификатами — ассистент врача, ее семья знакомых и несколько бенефициаров такой услуги. Согласно обвинительному заключению, деньги (или их часть), полученные докторантурой в Зиепниеккалнсе от Римшевича, были переданы медицинскому работнику, который ввел личные данные Римшевича в систему е-veselībа, отметив, что тот получил вакцину от Covid-19, хотя сам Римшевич после вакцинации туда не приезжал.

Персональные данные Римшевича в систему e-veselībа внесла Инесе Пугачевича, которая в то время работала ассистентом врача в докторантуре "Зиепниеккалнс". Данные и деньги Римшевича принес ее друг Каспарс Пундиньш, который проходит свидетелем по делу. Эти два человека ранее были приговорены к условному заключению по делу, одним из эпизодов которого является сертификат Римшевича.

Согласно уже вступившему в силу приговору, мать Каспара Пундиньша, Санита Пундиня, долгое время возглавлявшая отдел ЗАГСа в Царникаве, попросила сына найти врача, который согласился бы стать непосредственным исполнителем. В приговоре упоминается, что именно Санита Пундиня, движимая корыстными побуждениями, решила организовать эту схему летом 2021 года. Процесс в отношении этой женщины был частично прекращен в связи с ее смертью в сентябре 2021 года.

Для дачи показаний в суд был также вызван бывший муж Пундини Илмарс Ярганс, который, как утверждается, был тем, кто снабжал "клиентами". Ярганс был приговорен к двум годам условного тюремного заключения в двух инстанциях, но приговор еще не вступил в силу, поскольку обжалован в Сенате Верховного суда.

Ярганс раньше был пресс-секретарем Aizkraukles banka, сейчас он является преподавателем и лектором, принимал участие в выборах в самоуправления и Сейм, в том числе год назад был кандидатом в списке "Латвия на первом месте", возглавляемом Айнаром Шлесерсом.

Ярганс не отрицает, что участвовал в незаконной деятельности в качестве посредника, однако целью было не разбогатеть, а предотвратить, по его мнению, "еще большее зло и несправедливость" — необходимость сделать прививку от Covid-19.

Хотя из приговора Пундиньшу и Пугацевиче следует, что именно Ярганс взял деньги у Римшевича за сертификат, он уклонился от подтверждения этого. Ярганс лишь заметил, что знает Римшевича, но они не виделись очень давно.

Рижский городской суд Видземского предместья 18 января 2024 года продолжит рассмотрение уголовного дела Римшевича о покупке поддельного сертификата о прививках от Covid-19.

Прокуратура, не раскрывая имени обвиняемого, ранее сообщила, что мужчине предъявлено обвинение в предоставлении неправомерной выгоды лицу для получения сертификата о вакцинации от Covid-19 без самой прививки, а также за использование этого сертификата.

Обвиняемый через посредника перевел 400 евро другому лицу, уполномоченному проводить оплачиваемую государством вакцинацию и документировать этот факт. В результате незаконно был получен цифровой сертификат Covid-19, а в систему e-veselība была введена ложная информация о том, что обвиняемый якобы был вакцинирован от Covid-19. Обвиняемый, зная, что сертификат о вакцинации поддельный, воспользовался им и свободно передвигался во время заражения Covid-19.

Еще два уголовных дела против Римсевича находятся на рассмотрении в Рижском городском суде. В одном случае Римшевича обвиняют во взяточничестве, а во втором случае речь идет о попытках получить ложные показания (вместе с Римшевичем на скамейке подсудимых оказался бизнесмен Угис Таборс).

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram