В ночь на понедельник российские военные нанесли серию ударов по территории Украины. В частности, под обстрелом оказался центр Херсона, в результате попадания ракеты в многоквартирный жилой дом погибла женщина.

Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, минувшей ночью армия РФ запустила по территории Украины 12 беспилотников "Шахед" и две крылатые ракеты Х-59.

"Пуски Х-59 осуществлены с вражеских самолетов из воздушного пространства временно оккупированной территории Запорожской области, "шахеды" летели с юго-восточного направления — из Приморско-Ахтарска [в Краснодарском крае РФ]", — говорится в сообщении.

Все дроны и ракеты, утверждают в Воздушных силах ВСУ, были сбиты силами ПВО в Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой и Днепропетровской областях.

Из-за падения обломков ракет, сбитых в Днепропетровской области, повреждения получили один многоквартирный и один частный дом, а также автомобиль. Об этом заявил глава региональной администрации Сергей Лысак.

Херсонская область ночью также подверглась атаке из российской артиллерии с левого берега Днепра, который контролирует РФ. По данным главы городской администрации Романа Мрочко, всего по городу и окрестностям были выпущены 67 снарядов, повреждения получили, в частности, несколько многоквартирных домов.

В результате попадания снаряда загорелась квартира в одной из многоэтажек, там погибла 85-летняя местная женщина. Еще трое жителей Херсона и один житель Херсонской громады госпитализированы.

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