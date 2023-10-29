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Только в этом году Служба государственной безопасности (СГБ) проверила более четырех тысяч сотрудников, которые работают в контакте с критической инфраструктурой Латвии. После вторжения России в Украину службы безопасности гораздо более критично относятся к лояльности сотрудников Латвии, а более ста человек были признаны "вероятно неблагонадежными". Работают ли они еще на этих важных объектах и ​​как проверяют людей — неизвестно. Об этом пишет LSM.lv.

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