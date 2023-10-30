С 30 октября по 2 ноября в Вецумниеки и Балдоне (Бауский край), а также в Кегумсе (Огрский край) пройдут военные учения, цель которых — отработать вне Адажского полигона взаимодействие латвийской бригады механизированной пехоты и находящихся в Латвии военных из других стран НАТО , сообщает LETA.

Военные будут передвигаться как по лесу, так и по дорогам общего пользования, как в дневное, так и в темное время суток. Периодически будут использоваться учебные снаряды и имитация взрывов, поэтому могут быть громкие звуки и дым. Это безопасно для жизни и здоровья людей.