Компания Meta, владеющая соцсетями Facebook и Instagram, предложит свои европейским пользователям оформить платную подписку, отключающую таргетированную рекламу при использовании сервисов. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте IT-гиганта.

Оформление подписки, говорится в пресс-релизе, будет предложено в ноябре пользователям Facebook и Instagram, находящимся на территории Евросоюза, Европейской экономической зоны и Швейцарии. Услуга стоит 9,99 евро для тех, кто пользуется веб-версиями Facebook и Instagram, и 12,99 евро для тех, кто предпочитает мобильные приложения.

Пользователи, оформившие подписку, смогут отключить таргетированную рекламу в принадлежащих компании соцсетях. Остальные продолжат видеть объявления, подобранные в соответствии с собранной о человеке информации. Возможность настраивать показ рекламы, блокировать объявления и отправлять соответствующие жалобы у пользователей бесплатной версии Facebook и Instagram сохранится, пообещали в Meta.

"Мы верим в Интернет, поддерживаемый рекламой, который дает людям доступ к персонализированным продуктам и услугам независимо от их экономического статуса. Это также позволяет малому бизнесу привлекать потенциальных клиентов, развивать свое дело и создавать новые рынки, стимулируя рост европейской экономики. […] Но мы уважаем дух и цель развивающихся европейских правил и стремимся их соблюдать", — говорится в заявлении компании.

На введение подписной модели, отмечает Politico, владелец соцсетей пошел в рамках продолжающихся споров с европейскими регулирующими органами. Они видят в рекламной модели Facebook и Instagram потенциальное нарушение законодательства ЕС, которое требует в явном виде запрашивать согласие на сбор и дальнейшее использование личных данных, в том числе в целях демонстрации персонализированной рекламы.

Meta в своем решении подчеркивает, что анонсированное сегодня решение удовлетворяет требованиям европейских властей — предложение о подписке, сопровождаемое описанием условий, и полученный на него ответ в соответствии с постановлением Суда ЕС считается формой явного согласия пользователя на просмотр специально подобранных для него алгоритмами объявлений.

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