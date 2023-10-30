Министерство здравоохранения выступило с инициативой оценить возможность пересмотра ставки налога на добавленную стоимость (НДС) на рецептурные лекарства. По мнению ведомства, следует установить ставку на уровне 5%, следует из проекта о финансовой доступности лекарственных средств, представленного на утверждение правительства, сообщает агентство LETA.

Минздрав надеется, что снижение НДС приведет к уменьшению цен на лекарства и трат пациентов на приобретение лекарств. Сейчас в Латвии ко всем лекарствам применяется пониженная ставка НДС в размере 12%, в Эстонии для всех лекарств она составляет 9%, а в Литве — 5% для компенсируемых лекарств, к остальным лекарствам применяется стандартная ставка — 21%.

В то же время Минздрав признает риск того, что производители могут повысить цены на лекарства за счет сниженного НДС, и тогда пациенты могут не ощутить положительного финансового эффекта от уменьшения налоговой ставки.

Министерство также предлагает пересмотреть принципы формирования цен на лекарства, снизив конечную цену лекарств для пациентов, и установить, что цена некомпенсируемых рецептурных лекарств не должна превышать цену реализации от производителя или оптовую цену этих лекарств в Эстонии и Литве.

Минздрав призывает сократить прямые платежи пациентов за приобретение лекарств, установив максимально допустимую общую сумму сооплаты пациента за компенсируемые лекарства на уровне 250 евро за календарный год, а также ввести принцип назначения международно непатентованного наименования (уникального наименования действующего вещества лекарственного средства, рекомендованное Всемирной организацией здравоохранения) в рецептах на некомпенсируемые рецептурные медикаменты.

Министерство намерено поощрять повышение финансовой доступности компенсируемых лекарств, в том числе онкологических и гематологических, для пациентов, принимать меры по содействию рациональному использованию лекарств и пищевых добавок, уделяя особое внимание рациональному использованию безрецептурных лекарств и пищевых добавок.

По мнению Министерства здравоохранения, важно также повысить роль фармацевта в оказании медицинских услуг и способствовать независимости профессии, в том числе независимости при выполнении профессиональных обязанностей.

Как уже сообщало агентство LETA, что информационный доклад о реформе цен на лекарства находится в Кабинете министров с прошлого года. Однако документ не выдвигался на рассмотрение, поскольку его влияние на бюджет составляет 26 миллионов евро.

Илзе Ортвейна, бывший парламентский секретарь Министерства здравоохранения, заявила, что снижение налогов на все рецептурные лекарства, без разделения их на компенсируемые и некомпенсируемые — одно из решений. В этом случае за другие лекарства, отпускаемые без рецепта, включая пищевые добавки, торговцы смогут взимать такую наценку, какую захотят.

Однако Ортвейна считает, что переговоры с оптовиками и фармацевтической отраслью простыми не будут. Ортвейна надеется на стабилизацию рынка лекарств, по крайней мере, рецептурных лекарств, переговоры сейчас продвигаются небольшими шажками.

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