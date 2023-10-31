В Латвии из 9335 украинских детей школьного возраста 4100 учатся дистанционно в школах Украины и неизвестно, сколько из них изучают латышский язык, сообщила в передаче "Открытый разговор" на Латвийском радио 4 член правления движения "Хочу помочь беженцам" Линда Якобсоне-Гавала. Об этом пишет Rus.LSM.lv

Как подчеркнула Якобсоне-Гавала, в Латвии не введен действующий в Литве и Эстонии порядок, который предусматривает, что дети-беженцы из Украины обязаны посещать местную школу.

Ранее на заседании Комиссия Сейма по гражданству, миграции и сплоченности общества было предложено установить, что украинские дети должны учиться в латвийских школах.

"Но мы тут увидели и другую проблему. Если образование на родном языке еще может быть удаленным, так легче учиться, то остается вопрос насчет изучения латышского языка. Из этих 4100 детей, учащихся удаленно — мы не знаем, сколько обучается латышскому языку", — заявила Якобсоне-Гавала.

По ее словам, эти дети не посещают языковые курсы, а в школе не изучают латышский язык, как остальные дети.

Министерство образования и науки (МОН) сообщило, что в течение этого года станет известно, сколько таких детей проживает в Латвии, заявил глава парламентской комиссии по гражданству, миграции и сплочению общества Гунарс Кутрис.

Депутат добавил, что на родном языке легче получать школьное образование, но если эти дети живут в Латвии уже год, им было бы удобнее ходить в местную школу с погружением в языковую среду.

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