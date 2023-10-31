Совет родителей частной школы "Классика" возражают против идеи Министерства образования и науки установить в частных школах такое же минимальнок число учащихся как и в муниципальных школах. Об этом агентству LETA сообщила руководитель Латвийской ассоциации частных школ Анна Ермаковича.

Во вторник, 31 октября, правительство планирует рассмотреть подготовленный Министерством образования и науки информационный доклад о реформе школьной сети, в котором планируется определить минимальное количество учеников в классах.

Родительский совет "Классики" считает, что фигурирующие в докладе решения следует более тщательно оценивать по отношению к частным учебным заведениям. Родительский совет выступает против позиции, что в частных школах должен быть установлен такой же количественный критерий количества учащихся в каждой из указанных классных групп, как и в муниципальных школах.

Родители при выборе частного образовательного учреждения оценивают различные аспекты, в том числе возможность частного образовательного учреждения обеспечить полноценный процесс обучения для малочисленного количества учащихся в классах. Это означает, что преподаватель не обременен вниманием к большому количеству учащихся одновременно, а может уделять внимание каждому ученику индивидуально. Таким образом, учебный материал объясняется более доступно каждому ученику, предоставляется возможность задать вопросы.

Родительский совет не согласен с высказанным в докладе мнением о том, что "в случаях, когда количество учеников в классе меньше 12, учителю и ученикам невозможно в полной мере использовать возможности, предоставляемые групповой работой".

Родители утверждают, что небольшое количество учеников в частных школах снижает психологическое давление (буллинг), которое преобладает среди учащихся в более крупных школах и группах. Это также одна из важных причин, по которой родители выбирают частные учебные заведения — чтобы оградить своих детей от психологического давления сверстников, подчеркивают родители.

Существуют различные индивидуальные обстоятельства, которые необходимо учитывать и которые ограничивают возможности ребенка посещать муниципальное образовательное учреждение. Альтернативой становится частная школа, учебу в которой родители оплачивают из собственных частных средств. "Мы обращаем внимание на то, что международные обязательства Латвии и Конституция предусматривают право каждого на образование, в том числе не ограничивают право родителей свободно выбирать для своих детей не только образовательные учреждения, созданные государством, но и другие школы, соответствующие уровень образования, принятый в соответствующей стране, включая частные школы", — говорится в заявлении совета.

Латвийская ассоциация частных школ считает, что применение количественных показателей не может быть реализовано в связи с продвижением инклюзивного образования. В исследовании Латвийского университета о модели стоимости услуг поддержки, оказываемых детям с особыми потребностями, в контексте внедрения инклюзивного образования рекомендуется, чтобы дети с особыми потребностями обучались в меньших группах, что может быть реализовано только частными школами.

Латвийская ассоциация частных школ просит учитывать качественные показатели, такие как оценки национальных централизованных экзаменов, показатели аккредитации и другие.

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