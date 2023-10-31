С 7 октября, когда после нападения ХАМАС израильские военные начали наносить ответные удары по сектору Газа, там погибли 8300 человек. Более двух третей из них — женщины и дети, заявил глава агентства ООН по делам палестинских беженцев (БАПОР) Филиппе Лаззарини.

Говоря о доле женщин и детей в общем числе погибших палестинцев, Лаззарини сослался на данные благотворительной организации Save the Children, которая в своем отчете опирается на информацию от подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения сектора Газа.

"Это не может быть сопутствующими потерями", — констатировал представитель ООН. Лаззарини также утверждает, что церкви, мечети, больницы и объекты БАПОР, в том числе ставшие укрытиями для мирных жителей, были повреждены в ходе израильских авиаударов. В секторе Газа, по его словам, при этом заканчиваются питьевая еда, продовольствие, лекарства и топливо.

"Уровень разрушений беспрецедентен, человеческая трагедия, разворачивающаяся на наших глазах, невыносима", — заявил Лаззарини. Он отметил, что за прошедшие три недели около миллиона человек, в том числе следуя призыву Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), переселились на юг сектора Газа, который, впрочем, также подвергается авиаударам. По мнению главы БАПОР, происходящее можно охарактеризовать как "вынужденное перемещение" и "коллективное наказание".

Также в ООН призвали к активизации доставки гуманитарной помощи в регион, назвав уже прибывшие грузы недостаточными для 2 млн жителей сектора Газа. "Сегодня жители Газы чувствуют, что с ними не обращаются как с другими гражданскими лицами. Большинство из них чувствуют себя в ловушке войны, к которой они не имеют никакого отношения. Они чувствуют, что мир приравнивает их всех к ХАМАС. Это опасно, все население дегуманизируется", — подчеркнул Лаззарини.

На брифинге он напомнил, что "зверства" боевиков не освобождают Израиль от обязательств соблюдать международное гуманитарное право: "У каждой войны есть правила, и эта не исключение. Это не вариант, это обязательство". Подобный призыв распространяется и на действия израильских военных на границе с Западным берегом Иордана — по словам Лаззарини, с 7 октября там были убиты по меньшей мере 115 человек, в том числе 33 ребенка.

Глава БАПОР также поблагодарил своих сотрудников за помощь палестинцам, назвав работу агентства "лучом света во времена, когда человечество погружается в свой самый темный час". По данным Лаззарини, за последние три недели в секторе Гага погибли 64 сотрудника ООН.

Группировка ХАМАС атаковала Израиль утром 7 октября: нападавшие обстреляли территорию страны, а также проникли в приграничные населенные пункты, где убили по меньшей мере 1400 человек и взяли в заложники не менее 220. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в качестве ответной меры начала наносить авиаудары по сектору Газа; на протяжении уже более трех недель боевики также продолжают обстрелы израильских городов.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram