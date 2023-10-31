Сейм принял в первом чтении поправки к Гражданско-процессуальному закону, меняющие механизм расчета и размер удержаний с зарплаты должника. Цель поправок — мотивировать должников получать легальные доходы и обеспечить соразмерную долю выплат с зарплаты и в том случае, если она не превышает минимальную установленную государством зарплату.

Долги — важный фактор, влияющий на теневую экономику. По данным Министерства юстиции, примерно каждый десятый житель Латвии испытывает трудности со своевременной оплатой своих долгов перед государством, частными кредиторами, поставщиками товаров и услуг, поэтому возникает риск, что эти люди захотят получать зарплату в конверте.

В настоящий момент для погашения долга с доходов должника делаются удержания, при этом заработная плата и приравненные к ней доходы должны быть сохранены в размере минимальной зарплаты или ее половины (в случае взыскания алиментов или административных штрафов, а также убытков и компенсации за телесные повреждения, повлекшие увечье, иной вред здоровью или смерть человека, либо возмещения ущерба, причиненного преступлением).

Размер вычетов зависит от вида задолженности. За каждого несовершеннолетнего ребенка-иждивенца у должника сохраняются дополнительные средства в размере 15 процентов от минимальной месячной заработной платы. Поэтому бывают случаи, когда удержать деньги с зарплаты должника невозможно.

Поправки к закону предусматривают, что в случаях, когда размер зарплаты и приравненных к ней доходов должника не превышает минимальной зарплаты, вычет будет производиться в размере 10 процентов независимо от вида взыскания. Если заработная плата и приравненные к ней доходы превышают минимальную месячную заработную плату, удержание планируется в размере 30, 40 или 75 процентов от суммы, превышающей минимальную заработную плату, в зависимости от вида взыскиваемого долга.

При этом для должников, на иждивении которых находятся несовершеннолетние дети, планируется снизить размер удержаний (10%) на два процента за каждого ребенка, в результате у должника будет оставаться больше средств.

Планируется, что от поправок выиграют и должники, и коллекторы. Больше денег будет оставаться у должников по алиментам, у должников, с которых взыскиваются средства за нанесенное телесное повреждение или ущерб от совершенного преступления. Тем самым должник будет мотивирован к получению легального дохода, а не к фиктивному уменьшению своего официального дохода. С другой стороны, вычеты в размере 10 процентов от дохода, не превышающего минимальную зарплату, положительно отразятся на процессе взыскания в целом, поскольку появится возможность удерживать деньги во всех случаях, когда у должника есть хоть какие-то доходы.

Поправки предположительно вступят в силу со следующего года.

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