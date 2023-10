"Un mēs vēlamies, lai degviela šiem mērķiem tiktu piegādāta pēc iespējas ātrāk. Jāuzsver, ka tajā pašā laikā, kad mēs strādājam, lai nodrošinātu ar degvielu humānās palīdzības dienestus, "Hamās" turpina glabāt lielus degvielas krājumus," sacīja Millers. "Tā vietā, lai šo degvielu nodotu humāno organizāciju darbiniekiem vai citām civilām vajadzībām, viņi to pataupa saviem kaujiniekiem un teroraktu veikšanai pret Izraēlu."

Viņš arī atkārtoja, ka Izraēla dara visu iespējamo, lai izvairītos no civiliedzīvotāju nogalināšanas, un apsūdzēja "Hamās", ka tas izmanto Gazas pilsētas galveno slimnīcu par savu slēpni.

CPJ: Izraēlas un "Hamās" karā nogalināts vismaz 31 žurnālists

No mirušajiem mediju darbiniekiem 26 bija palestīnieši, četri izraēlieši un viens libānietis. Vēl astoņi žurnālisti tikuši ievainoti un deviņi tiek uzskatīti par pazudušiem vai sagūstītiem, norādīja CPJ.

Starp bojāgājušajiem ir pazīstamais palestīniešu kinorežisors Rušdi Saradžu un ziņu aģentūras "Reuters" video operators no Beirūtas Isams Abdalahs, kurš tika nogalināts netālu no Libānas robežas apšaudē no Izraēlas puses, paziņo CPJ.