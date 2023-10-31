В четверг, 31 октября, Кабинет министров принял решение передать на ратификацию в Сейм Конвенцию Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием. Латвия приложит к законопроекту о ратификации оговорку, что будет исполнять Стамбульскую конвенцию согласно Сатверсме.

Главная причина, по которой с 2016 года большинство Сейма не утверждает этот международный документ, связана с тем, что пункт "с" 3-й статьи Стамбульской конвенции дает определение термину "гендерный" — "социально-закрепленные роли, поведение, деятельность и характеристики, которые определенное общество рассматривает как соответствующие женщинам и мужчинам". Наличие этого пункта политики, придерживающиеся консервативных воззрений, интерпретируют как наступление на традиционные ценности.

"Стамбульская конвенция не потребует внесения понятия "социальный пол" (или "гендер") в правовую систему и систему образования Латвии", — заверил министр благосостояния Улдис Аугулис (Союз "зеленых" и крестьян), презентуя законопроект.

Чтобы окончательно развеять стереотипы вокруг международного документа, в законопроекте о ратификации сделана оговорка: при исполнении Стамбульской конвенции Латвия применяет включенные в Сатверсме Латвийской Республики ценности, принципы и нормы, особенно в отношении защиты прав человека, равноправия женщин и мужчин и брака, защиты и подддержки прав семьи, родителей и детей.

Премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") подчеркнула, что насилие в отношении женщин — это проблема латвийского общества. На заседании правительства была озвучена статистика: каждая четвертая латвийская женщина в возрасте от 18 до 74 лет подвергается тем или иным формам насилия.

Шансы на ратификацию: политический расклад

От имени Латвии Стамбульскую конвенцию еще в 2016 году подписал бывший министр благосостояния Янис Рейрс ("Новое Единство"), однако уже семь лет в Сейме не хватало голосов для ратификации документа. В правительственной декларации, подписанной "Новым Единством", "Прогрессивными" и СЗК, ратификация конвенции фигурирует в числе первоочередных задач, которые должны быть выполнены до конца 2023 года. У правящей коалиции в Сейме большинство голосов.

Впереди — бурные дебаты в Сейме, где вся оппозиция — Национальное объединение и "Оппозиционный список", "Латвия на первом месте" и "Стабильность" — невзирая на диаметрано противоположные взгляды на межэтнические отношения в стране, придерживаются консервативных взглядов, когда речь заходит о ратификации Стамбульской конвенции или признании гражданского партнерства.

Перевес голосов в пользу ратификации Стамбульской конвенции обеспечивает сейчас смягчение ранее консервативной позиции Союза "зеленых" и крестьян при вхождении в правительство Эвики Силини. Законопроект подготовило Министерство благосостояния, которым руководит сейчас представитель СЗК Улдис Аугулис.

Что сказано в Стамбульской конвенции?

Министерство благосостояния, разработавшее законопроект, заявляет, что конвенция создает всеобъемлющую и многогранную правовую основу для защиты женщин от всех форм насилия, а также для защиты как женщин, так и мужчин от домашнего насилия.

Конвенция требует от государств-членов разработать последовательную политику по борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, а также от государственных учреждений осуществлять межинституциональное сотрудничество с негосударственными организациями, гражданским обществом и средствами массовой информации.

Конвеция дает следующие важные определения:

"Насилие в отношении женщин" понимается как нарушение прав человека и форма дискриминации в отношении женщин и означает все акты насилия по гендерному признаку, которые приводят или могут привести к физическому, сексуальному, психологическому или экономическому ущербу или страданиям в отношении женщин, включая угрозы таких актов, принуждение или произвольное лишение свободы, независимо от того, происходит ли это в публичной или частной жизни";

"Домашнее насилие" означает все акты физического, сексуального, психологического или экономического насилия, которые происходят в кругу семьи или в быту или между бывшими или нынешними супругами или партнерами, независимо от того, проживает или не проживает лицо, их совершающее, в том же месте, что и жертва".

Насилие в отношении женщин рассматривается в Стамбульской конвенции как нарушение прав человека и форма дискриминации.

Конвенция обязывает государства ввести уголовную ответственность за такие деяния как калечащие операции на женских гениталиях, принудительные браки, преследование (сталкинг), принудительные аборты и принудительная стерилизация.

Вопреки бытующему мнению о том, что документ носит декларативный характер, в Стамбульской конвенции достаточно четко прописаны практические оказания поддержки жертвам насилия. Государства, ратифицировавшие конвенцию, должны обеспечить:

создание специализированных служб поддержки (отдельно оговаривается, что должны существовать центры поддержки жертв сексуального насилия, обеспечивающие медицинское и судебно-медицинское обследование);

доступ к механизмам подачи индивидуальных или коллективных жалоб;

убежище для безопасного размещения жертв насилия — в первую очередь, женщин с детьми;

функционирование общегосударственных бесплатных горячих телефонных линий, дающих возможность получить информацию и консультации при соблюдении конфиденциальности и анонимности;

защиту детей, пострадавших от насилия, а также детей, являющихся свидетелями насилия, оказание им психосоциальной помощи;

поощрение информирования об актах насилиях свидетелями.

Латвия пока оставляет за собой право не применять первую часть 55-й статьи конвенции в отношении мелких телесных повреждений, о которым речь идет в 35-й статье. В первой части 55-й статьи речь идет, что расследование и судебное преследование не должны зависеть полностью от наличия заявления или жалобы, поданной жертвой насилия. Более того, процедуры расследования и судебного разбирательмтва могут продолжаться, если жертва отозвала заявление.

Полностью с текстом Стамбульской конвенции на русском языке можно ознакомиться здесь.

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