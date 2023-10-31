Глава Южного командования Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал-майор Ярон Финкельман в обращении к военным, действующим в секторе Газа, заявил, что войска переходят в наступление. Запись этого обращения опубликована в аккаунте ЦАХАЛ в соцсети X (бывший Twitter).
"Посты Южного командования, мы начинаем наступление на ХАМАС и террористические группировки в секторе Газа. У нас одна цель — победа", — заявил Финкельман. По словам генерала, военнослужащие будут "воевать профессионально".
"Мы будем сражаться в переулках, мы будем сражаться в туннелях, мы будем сражаться там, где нужно. Мы нанесем удар по страшному врагу, который стоит перед нами", — сказал Финкельман, также назвавший военных "поколением победы".
Позднее ЦАХАЛ опубликовал фото и видео боев, которые, как утверждается, израильские военные ведут "в глубине территории сектора Газа". Где и когда именно проводилась съемка, в сообщении не уточняется. При этом в посте указано, что "силы ЦАХАЛ атаковали форпост террористов ХАМАС на севере сектора Газа", где расположен крупный арсенал боевиков.
Группировка ХАМАС атаковала Израиль утром 7 октября: нападавшие обстреляли территорию страны, а также проникли в приграничные населенные пункты, где убили по меньшей мере 1400 человек и взяли в заложники не менее 220. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в качестве ответной меры начала наносить авиаудары по сектору Газа; местное министерство здравоохранения, подконтрольное ХАМАС, заявляет о 8300 погибших. На протяжении уже более трех недель боевики также продолжают обстрелы израильских городов.