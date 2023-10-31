Статья Time, опубликованная 30 октября, основана на интервью с самим Владимиром Зеленским, членами его команды, а также анонимными источниками, близкими к президенту Украину. Основной автор текста — репортер Саймон Шустер, который в апреле 2022 года провел две недели в офисе президента, после чего написал текст о Зеленском в первые месяцы полномасштабного российского вторжения. Кроме того, в январе 2024-го должна выйти книга Шустера об украинском президенте во время войны.