Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в его регионе будут применяться самые жесткие меры в отношении возможных участников "несанкционированных беспорядков".

На фоне беспорядков в Дагестане глава Чечни Рамзан Кадыров приказал силовикам принимать крайне жесткие меры в отношении возможных участников беспорядков вплоть до применения огнестрельного оружия.

"Если у нас хоть один человек выйдет на несанкционированные беспорядки, задержать и посадить его. Или сделайте три предупредительных выстрела в воздух и после этого, если человек не выполняет требование закона, четвертый выстрел сделайте в лоб", — заявил он на совещании в правительстве граничащей с Дагестаном республики во вторник, 31 октября.

При этом Кадыров подчеркнул, что речь идет о "его приказе", передает РИА "Новости". После антисемитских беспорядков в Махачкале глава Чеченской республикизаявил о необходимости предотвратить массовые выступления в его регионе и пресечь "подобную провокацию".

Антисемитские беспорядки в Дагестане

В Дагестане 29 октября произошли антисемитские беспорядки. Днем в городе Хасавюрт толпа собралась у отеля "Фламинго" из-за сообщений о том, что в гостинице якобы поселили "беженцев из Израиля". Собравшиеся требовали доказать, что в отеле нет евреев, бросали в сторону гостиницы камни и кричали "Аллах Акбар". Вечером того же дня в аэропорт Махачкалы перед прибытием регулярного рейса авиакомпании Red Wings из Тель-Авива ворвались несколько сотен местных жителей. Они захватили аэропорт и, выкрикивая антисемитские лозунги, заходили в каждое помещение в поисках евреев. Участники беспорядков выламывали двери, блокировали выезд автомобилей, силой проверяли паспорта у находившихся там людей, громили автобусы и пытались прорваться в самолет.

По данным управления МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу, после событий в Дагестане задержаны 83 человека, возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках. Президент РФ Владимир Путин предположил, что за беспорядками в Дагестане стоят Киев и западные структуры. США и Израиль сравнили массовые антисемитские беспорядки в Махачкале с еврейскими погромами в Российской империи на рубеже 19-го и 20-го веков. Обвинения Путина в Белом доме назвали "классической российской риторикой" и "абсурдом".

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