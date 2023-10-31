По данным подконтрольного группировке ХАМАС министерства здравоохранения Газы, число погибших составляет 50 человек, а раненых — 150. В администрации сектора утверждают, что причиной взрыва стал израильский авиаудар.

На фотографиях агентства Reuters видны значительные разрушения в лагере и люди, которые ищут под завалами выживших.

Корреспондент AFP также побывал на месте взрыва в Джабалии. Агентство сообщает, что на снятых там видеоматериалах видны тела по меньшей мере 47 человек, извлеченные из-под обломков разрушенных зданий (что близко к данным, распространяемым властями Газы).

Местный житель Рагеб Акал, которого цитирует агентство, рассказал, что взрыв ощущался как "землетрясение".

ХАМАС обвинил Израиль в нанесении ракетного удара по лагерю.

Армия обороны Израиля пока не давала комментариев относительно инцидента, однако ранее представители израильских властей категорически отвергали обвинения в нанесении ударов по гражданским объектам, а происходившие там взрывы связывали с неудачными запусками ракет палестинскими боевиками.

Би-би-си проверяет все поступившие в ее распоряжение свидетельства.

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