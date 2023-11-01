Президент США Джо Байден наложит вето на предложенное республиканцами в Конгрессе решение о срочной военной помощи одному только Израилю, без Украины и других союзников, если это предложение пройдет обе палаты Конгресса. Об этом заявил Белый дом.

"В отличие от пакета национальной безопасности, предложенного президентом, этот проект не предусматривает никакой помощи Украине. А это — неотложное требование", — цитирует агентство Reuters заявление Бюро управления и бюджета Белого дома.

В понедельник республиканцы в Палате представителей Конгресса США внесли предложение срочно выделить деньги на военную помощь только Израилю.

За неделю до этого президент Байден внес в Конгресс проект пакета военной помощи сразу на 106 млрд долларов, из которых примерно 60 предназначены Украине, остальное же — Израилю, Тайваню, другим союзникам США, а также пограничной охране на укрепление границы с Мексикой.

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