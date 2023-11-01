Власти Боливии объявили о разрыве дипломатических отношений с Израилем. Об этом, как пишет Reuters, сообщил на пресс-конференции заместитель министра иностранных дел южноамериканской страны Фредди Мамани.

По словам дипломата, такое решение Боливия приняла "в знак неприятия и осуждения агрессивного и непропорционального израильского военного наступления, которое идет в секторе Газа". Как отмечает газета The Times of Israel, в своем заявлении замглавы боливийского МИД не упомянул нападение боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября.

Еще два южноамериканских государства, Чили и Колумбия, отозвали своих послов для консультаций. Ранее Сантьяго и Богота обвиняли Израиль в нарушении международного гуманитарного права и призывали к объявлению перемирия. Колумбийский президент Густаво Петро в соцсетях даже сравнил действия израильских военных с Холокостом. В ответ МИД Израиля объявил о прекращении поставок вооружения в эту страну.

На момент написания этой новости израильское внешнеполитическое ведомство не комментировало решения властей Боливии, Чили и Колумбии. Официальные лица этих трех стран, обращают внимание журналисты The Times of Israel, последовательно избегают осуждения атаки ХАМАС, послужившей началом нынешней войны на Ближнем Востоке.

В 2009 году Боливия уже разрывала дипотношения и Израилем, они были восстановлены 11 лет спустя.

Группировка ХАМАС атаковала Израиль утром 7 октября: нападавшие обстреляли территорию страны, а также проникли в приграничные населенные пункты, где убили по меньшей мере 1400 человек и взяли в заложники не менее 220. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в качестве ответной меры начала наносить авиаудары по сектору Газа; на протяжении уже более трех недель боевики также продолжают обстрелы израильских городов.

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