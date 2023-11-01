По техническим причинам в Риге на улице Слокас перед остановкой "улица Балдонес" остановлено движение 1-го и 5-го трамваев, сообщило предприятие Rīgas satiksme .

1-й трамвай курсирует по усеченному маршруту Югла -Привокзальная площадь-Югла, не заезжая в Пардаугаву. 5-й трамвай курсирует по маршруту Милгравис- Засулаукс .

Сотрудники Rīgas satiksme работают над тем, чтобы движение было воосстановлено как можно быстрее. Однако сейчас пассажирам на тех участках, где не курсируют трамваи, рекомендуют использовать другие виды транспорта.