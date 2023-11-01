По техническим причинам в Риге на улице Слокас перед остановкой "улица Балдонес" остановлено движение 1-го и 5-го трамваев, сообщило предприятие Rīgas satiksme.
1-й трамвай курсирует по усеченному маршруту Югла-Привокзальная площадь-Югла, не заезжая в Пардаугаву. 5-й трамвай курсирует по маршруту Милгравис-Засулаукс.
Сотрудники Rīgas satiksme работают над тем, чтобы движение было воосстановлено как можно быстрее. Однако сейчас пассажирам на тех участках, где не курсируют трамваи, рекомендуют использовать другие виды транспорта.
Rīgas satiksme сообщает, что для доставки пассажиров в центр организованы дополнительные рейсы 41-го автобуса.
Предприятие проинформировало, что причина остановки движения — с рельсов сошел трамвай, сообщает LETA.
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