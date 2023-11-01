Президент США Джо Байден в середине этого месяца проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает Politico со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер. Ожидается, что встреча двух лидеров состоится на саммите АТЭС в Сан-Франциско, который запланирован на 12-18 ноября.

"Это будет важный дипломатический разговор, это будет конструктивная встреча. Президент с нетерпением этого ждет", — сказала Жан-Пьер на брифинге для журналистов.

Достижение договоренности о встрече подтвердили и в МИД КНР. По данным источников Associated Press, она была достигнута в минувшую пятницу в ходе визита главы ведомства Вана И в Вашингтон.

Пресс-секретарь Белого дома не уточнила список тем, которые обсудят Байден и Си. Предполагается, что лидеры затронут вопросы двусторонней торговли, технологий и внешней политики, в том числе поговорят о российском вторжении в Украину и войне на Ближнем Востоке.

Переговоры на высшем уровне, отмечает Politico, пройдут после череды дипломатических визитов, которые представители Вашингтона и Пекина совершили в попытке "растопить лед" в двусторонних отношениях.

"Отношения США и Китая являются сегодня наиболее важными двусторонними связями в мире. В последнее время они перестали ухудшаться и стабилизировались", — цитирует агентство "Синьхуа" заявление заместителя председателя КНР Ханя Чжэна.

В прошлый раз Байден и Си встречались на саммите "Большой двадцатки" в ноябре 2022 года.

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