Автомобиль Land Rover, перевозивший иностранцев, остановили для проверки на дороге Бауска-Паневежис.
Установлено, что граждане Сирии (25,26, 28 и 43 года) незаконно пересекли белорусско-латвийскую границу и подали прошение о предоставлении убежища в Латвии. В ожидании решения не могли покидать страну. Беглецов вернули в Латвию, а их проводнику грозит до 6 лет лишения свободы.
Подобная схема, когда нелегалы, въезжающие в ЕС из Беларуси, просят убежища в первой стране ЕС, а после начала таких процедур ищут возможности сбежать в Западную Европу, в последнее время используется довольно часто. Латвия и Литва являются для нелегалов лишь транзитными государствами.
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