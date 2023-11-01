Российские войска в ночь на 1 ноября атаковали Украину ударными беспилотниками "Шахед-136/131", сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ. В большинстве регионов Украины объявляли воздушную тревогу.

Всего российские военные запустили 20 дронов, украинские силы сбили 18 из них. Также была уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59.

В Полтавской области есть попадание по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге, сообщил глава региональной военной администрации Филипп Пронин. По его словам, на предприятии возник пожар, его потушили спасатели.

"Информация о разрушениях выясняется. Предприятие не работает. Все соответствующие службы на месте", — добавил Пронин. По предварительной информации, никто не пострадал.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram