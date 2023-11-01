В Латвии в этом отопительном сезоне у жителей будут меньшие суммы в счетах, чем в прошлом, такой прогноз агентству LETA дали представители международной биржи биотоплива Baltpool.

Baltpool указывает, что в октябре 2023 года средняя цена на отопление в Латвии составляла 9,05 цента за киловатт-час (кВтч) без налога на добавленную стоимость (НДС), что на 19% ниже по сравнению с ценой на конец прошлого отопительного сезона, когда цена составляла 11,99 центов за кВтч.

Средняя цена на отопление в Латвии определяется с учетом цен на отопление всех городов страны, но больше всего на нее влияют цены в крупнейших городах. Цена на отопление, установленная ​​в Риге — 8,76 цента за кВтч, в Даугавпилсе — 8,53 цента за кВтч, в Лиепае — 9,17 цента за кВтч, в Юрмале — 9,15 цента за кВтч и в Елгаве — 7,24 цента за кВтч.

По словам менеджера по продажам Baltpool Вайдотаса Йонуша, осенью прошлого года нестабильная геополитическая ситуация, вызванная войной в Украине, оказала эмоциональное воздействие на рынок энергоресурсов — цены на биотопливо и природный газ выросли до рекордных уровней. Цена биотоплива на рынке также выросла из-за запрета на импорт из Беларуси. Однако позже напряжение на рынке ослабло и цены на биотопливо на рынке начали стремительно падать — к концу сезона на латвийском рынке они снизились на 51%.

"Глядя на перспективы этого отопительного сезона, мы можем гарантировать, что год ожидается более спокойный. Факторы, которые беспокоили в прошлом году, в этом году отсутствуют — на рынке биотоплива достаточно поставок сырья от местных производителей, не ожидаются также сюрпризы в этом году и на рынке природного газа — в Европе хранилища заполнены до максимума, а цены на газ достигли минимального уровня", — говорит представитель Baltpool.

При прогнозировании цены на отопление важным фактором также является средняя температура воздуха в отопительный сезон. В предыдущем отопительном сезоне погодные условия были достаточно теплыми, что снизило потребность в биотопливе и снизило его цену на рынке. В этом году климатическое агентство Европейского Союза Copernicus прогнозирует более теплую, чем обычно, зиму в Европе.

В то же время представители Baltpool заявляют, что, несмотря на все более низкие цены на отопление, на рынке может сложиться ситуация, существовавшая несколько лет назад, когда внутренний рынок стагнировал из-за импорта дешевого биотоплива из Беларуси. Однако после приостановки импорта сырья из Беларуси местному рынку потребовалось пять месяцев, чтобы обеспечить достаточные поставки биотоплива и тем самым стабилизировать ситуацию на рынке.

Baltpool — электронная торговая платформа, проводящая аукционы стандартизированной продукции из биомассы. В Литве Baltpool также организует аукционы по продаже древесины и тепловой энергии и администрирует обязательства по оказанию государственных услуг в области электроэнергии. В настоящее время Baltpool работает в Литве, Латвии, Эстонии, Польше, Швеции, Финляндии и Дании. Baltpool является частью литовской государственной группы по передаче и обмену энергией EPSO-G.

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