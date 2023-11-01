Сегодня вступил в силу обновленный Министерством финансов список низконалоговых и безналоговых стран, куда вошли Антигуа и Барбуда, Белиз и Сейшельские острова, сообщается в официальном издании Latvijas Vēstnesis.

Из списка исключены Коста-Рика, Маршалловы острова и Британские Виргинские острова.

Обновленный список включает 16 стран и территорий. В списке остались Ангилья, Гуам (территория США), Самоа (территория США), Виргинские острова (США), Багамские острова, Фиджи, Россия, Палау, Панама, Самоа, острова Теркс и Кайкос, Тринидад и Тобаго, Вануату.

Список был пересмотрен после публикации обновленного списка ЕС 17 октября в официальном вестнике Европейского союза.

Начиная с июля этого года Минфин обязан публиковать обновленный список низконалоговых и безналоговых стран и территорий в официальном издании Latvijas Vēstnesis и на сайте министерства.

Нормативные акты, регулирующие налогообложение в Латвии, предусматривают специальный режим уплаты налогов (защитные меры) в случаях, когда сделки совершаются с лицами, находящимися или учрежденными в низконалоговых или безналоговых странах и территориях.

Упомянутые защитные меры предусматривают, например, обязанность по удержанию налога в момент выплаты, запрет на уменьшение налоговой базы в отношении доходов, полученных от отчуждения акций, трактовку сделок с такими лицами как сделок со связанными лицами. Для применения этих мер Служба государственных доходов ведет усиленный надзор за сделками, которые налогоплательщик осуществляет с партнерами в низконалоговых или безналоговых странах и территориях. Также в таких случаях существует повышенный риск проведения аудита.

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