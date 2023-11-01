Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе своего визита в Танзанию попросил прощения за акты насилия, совершенные во времена немецкого колониального правления в стране. "Как президент Германии, я хотел бы попросить прощения за то, что немцы сделали с вашими предками", — заявил Штайнмайер в среду, 1 ноября, выступая в городе Сонгеа.

По словам президента, он "испытывает стыд" за действия колониальных властей, "с жестокостью" управлявших германской колонией в Восточной Африке. Обращаясь к потомкам танзанийцев, ставших жертвами колониального правления Германии, Штайнмайер заверил: "Мы, немцы, вместе с вами будем искать ответы на вопросы, которые не дают вам покоя".

Германское колониальное господство в Восточной Африке началось в 1885 году и продолжалось вплоть до Первой мировой войны. Город Сонгеа расположен в регионе, где в 1905-1907 годах с особой жестокостью было подавлено восстание против немецких колониальных властей. По оценкам историков, в ходе так называемого восстания Маджи-Маджи было убито до 300 тысяч человек.

По словам Штайнмайера, посетившего музей Маджи-Маджи и пообщавшегося с потомками погибших в Сонгеа, он приехал с "посланием" о том, что "Германия готова к совместной переоценке прошлого". "Никто не должен забывать о том, что произошло в те времена", — сказал президент ФРГ. Он также выразил надежду, что "в совместном осмыслении прошлого примет участие прежде всего молодежь, школьники и студенты, а также ученые и музейные работники".

Штайнмайер пообещал вернуть в Танзанию кости и черепа из бывшей колонии, которые в настоящее время находятся в Германии. "Мы знаем, что многие кости из Восточной Африки были привезены в Германию в то время и лежали в музеях и антропологических коллекциях — сотни, возможно, тысячи черепов", — сказал он. Подчеркнув, что идентификация останков "крайне затруднительна", он тем не менее заверил, что Германия "сделает все, что в ее силах".

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram