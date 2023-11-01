В четверг, 1 ноября, в Таллине, на улице Ластекоду в Кесклинне, 74-летний мужчина напал с ножом на своего ровесника. Об этом сообщает Rus.Delfi.ee.
Сегодня в 15:38 полиция получила сообщение, что в таллинском магазине на улице Ластекоду 74-летний мужчина напал с ножом на мужчину того же возраста.
В полиции сообщили, что пострадавшего на карете скорой помощи отвезли в больницу. Его ранения не угрожают жизни.
Нападавшего полицейские задержали на месте преступления. Обстоятельства инцидента пока выясняются.
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