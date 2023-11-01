В России, где с 1 ноября проходит организованный делегацией Европейского союза (ЕС) "Европейский кинофестиваль", без разрешения продюсеров были включены два фильма, в создании которых участвовали команды из Латвии, сообщает передача "Панорама" на Латвийском телевидении (LTV).

В репертуар фестиваля входит фильм "Олег", созданный как совместный проект Латвии, Литвы и Бельгии, а также совместная кинокартина Латвии и Швеции "Детство Имада".

Продюсер фильма "Олег" Алисе Гелзе заявила, что связалась с распространителями фильма в Брюсселе, в чьих списках фестивалей за последние полгода Россия не фигурировала. В организации сообщили, что в России мероприятие устраивает другая одноименная организация, которой проданы права на распространение фильма в сети "Европейского кинофестиваля". Гелзе о фестивале в России узнала от LTV.

Между тем, продюсер фильма "Детство Имада" Матисс Кажа заявил LTV, что именно шведский продюсер несет ответственность за договор с агентом по продаже. Он также не был проинформирован о прокате фильма в России и признал, что если бы у него была возможность высказать свое мнение, он бы не согласился на такой фестиваль.

Кажа рассказал, что обращался к агенту по продажам фильма с просьбой убрать кинокартину из репертуара, но агент ответил пояснениями, что фестиваль в России финансируется за счет средств ЕС, это проект ЕС и он никак не связан с режимом российского диктатора Владимира Путина.

"Но я думаю, что на данный момент не имеет значения, есть ли прямая связь или нет. Мы, как европейские продюсеры, не должны допускать показа наших фильмов в этой террористической стране", — подчеркнул продюсер.

В делегации ЕС в России сообщили LTV, что кинофестиваль не организуется в сотрудничестве с официальными российскими учреждениями. Фестиваль играет роль инструмента популяризации европейских ценностей, культуры, свободы мысли и слова, что позволит эффективнее разоблачать российскую пропаганду, направленную против ЕС.

Депутат Европейского парламента Сандра Калниете ("Новое Единство") отметила, что, по ее мнению, кинофестиваль в России выглядит как унаследованный от СССР пропагандистский прием, во время которого культурная деятельность создает иллюзию того, что отношения между двумя сторонами нормализовались или нормализуются.

В настоящее время по требованию продюсеров из запланированной фестивальной программы сняты и фильм "Олег", и "Детство Имада".

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