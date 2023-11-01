Армия обороны Израиля подтвердила, что в среду ее самолеты нанесли еще один удар по лагерю беженцев Джабалия в Газе.

Ранее власти контролируемого ХАМАС сектора заявили, что жилые здания в Джабалии снова подверглись израильскому авиаудару.

Однако, по сведениям израильских военных, в Джабалии истребители нанесли удар по "центру управления силами ХАМАС".

Согласно заявлению ЦАХАЛ, которое цитирует CNN, израильские военные "могут подтвердить, что в результате удара были уничтожены боевики ХАМАС".

"ХАМАС преднамеренно строит свою террористическую инфраструктуру под гражданскими зданиями и вокруг них, сознательно подвергая опасности мирных жителей Газы", — заявляют израильские военные.

Они также подчеркивают, что призывали жителей этого района эвакуироваться.

Джабалия — район на окраине города Газа, где на протяжении уже нескольких поколений живут семьи палестинцев, уехавших из Израиля во время войны 1948 года.

Израильские военные рассматривают его как оплот военизированного крыла группировки ХАМАС.

Во вторник по Джабалии уже был нанесен мощный удар, в результате чего было разрушено несколько жилых зданий, на месте взрыва образовалась большая воронка.

По данным корреспондентов иностранных информагентств, погибли по меньшей мере 47 человек. Израиль заявил, что в результате этого удара был убит один из командиров ХАМАС и его подчиненные.

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