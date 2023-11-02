Во время пандемии Covid-19 наибольшая государственная поддержка была оказана игорному бизнесу — компании сектора получили более семи миллионов евро в виде государственных грантов для компенсации падения оборота в период с конца 2020 года по весну 2022 года, сообщает журнал Ir.

Наибольшая сумма — 1,9 миллиона евро — была выплачена владельцу игорных залов Joker LTD, на втором месте с 1,24 миллиона евро оказался владелец игорных залов Zilais dimants, компания DLV, а на третьем — владелец Fenikss, предприятие Alfor, которому было выплачено 1,17 миллиона евро.

Эти три оператора азартных игр являются получателями крупнейшей поддержки во всей грантовой программе, на которую государство в целом потратило 570 миллионов евро — больше не получило ни одно предприятие ни в одной другой отрасли, свидетельствуют данные Ir.

Как пишет Ir, всего поддержку получили 12,3 тыс. предприятий, а средняя сумма поддержки составляет около 46 тыс. евро. 100 крупнейших получателей грантов получили значительную долю пирога — более 77 млн евро. Лишь 18 компаний получили грант, превышающий миллион.

Чтобы получить полную картину о получателях грантов и суммах, Ir запрашивал данные у Службы государственных доходов с мая, обжаловал отказ в предоставлении информации в июле и наконец получил положительный ответ только на прошлой неделе.

Результат неожиданный: семь из десяти крупнейших получателей госпомощи оказались владельцами игровых залов. Эпоха Covid-19 стала тяжелым испытанием для многих предпринимателей, но игорная индустрия смогла адаптироваться.

Помимо трех названных операторов, больше миллиона получили также Olympic Casino Latvia и Admirāļu klubs, а Niks или Royal Casino — более полумиллиона евро.

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