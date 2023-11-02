В четверг, 2 ноября, министр охраны окружающей среды и регионального развития Инга Берзиня ("Новое Единство") подписала приказ об отстранении мэра Резекне Александара Барташевича (Kopā Latvijai) за серьезные нарушения, сообщает агентство LETA.

В вину Барташевичу, занимавшему пост мэра Резекне 14 лет, ставится то, что он, зная о нехватке средств в городском бюджете, отправил его на утверждение.

Также председатель Резекненской городской думы подписал договор о строительстве инвестиционного проекта до внесения изменений в бюджет и до получения решения о финансировании этого проекта, что является незаконным действием.

Министерство охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM) отмечает, что председатель Резекненской думы отстранен от должности за существенные и систематические нарушения при руководстве работой самоуправления и организации процессом исполнения бюджета.

Глава VARAM Берзиня поясняет, что глава самоуправления должен действовать в соответствии с законом. В случае с Резекне были допущены умышленные и серьезные нарушения, которые влияют на планирование и исполнение муниципального бюджета. Подобные нарушения недопустимы, мэр должен нести ответственность за свои действия. "Моя обязанность — отстранить мэра от должности в соответствии с законом, обеспечив тем самым дальнейшую законную деятельность Резекненского самоуправления, уважение интересов жителей и всего общества самоуправления", — подчеркивает Берзиня.

Принимая во внимание выявленные нарушения финансового управления, Министерство финансов обратилось в Генеральную прокуратуру и другие правоохранительные учреждения для оценки ответственности Барташевича и сотрудников Резекненского самоуправления финансовое положение в муниципалитете.

11 октября в Министерстве финансов состоялось заседание постоянной комиссии по рассмотрению заявок на финансовую стабилизацию самоуправлений и координации проектов финансовой стабилизации, на котором были рассмотрены финансовые документы, представленные Резекненскимм Резекне. На заседание комиссии были приглашены также председатель Резекненской думы и ответственные за финансы сотрудники самоуправления.

Представители Резекне подтвердили, что при принятии бюджета на 2023 год не было предусмотрено все необходимое финансирование, в том числе выплата вознграждений. Недостающая сумма финансирования для выплаты компенсаций нескольким муниципальным учреждениям составила 2,1 миллиона евро.

Министерство финансов поясняет, что, не предусмотрев финансирование в бюджете, дума создала угрозу платежеспособности самоуправления по выполнению обязательств и обеспечению выполнения автономных функций муниципалитетов. Также самоуправление заключило несколько договоров с подрядчиками на реализацию амбициозных инвестиционных проектов, не предусмотрев финансирование выполнения обязательств в бюджете. У Минфина имеются документы, подтверждающие, что ответственные работники Резекненского самоуправления умышленно не выполняют нормативные акты, связанные с финансовым планированием.

Мэр-долгожитель и бывший член "Согласия"

Александр Барташевич занимал пост мэра Резекне с лета 2009 года, он один из градоначальников-долгожителей. В Резекненскую городскую думу он избирался от "Согласия" (ранее — "Центр Согласия). С 2009 года "Согласие" четырежды становилось победителем муниципальным выборов в Резекне, а Барташевич неизменно — главой самоуправления. Итоги муниципальных выборов позволяли Барташевичу создавать в Резекне однопартийную коалицию — из депутатов от "Согласия"

В феврале 2022 года Барташевич был исключен из "Согласия" решением правления — за дискредитацию партии. Этому предшествовал провал "Согласия" на выборах в 14-й Сейм, спровоцировавший внутрипартийные конфликты при разборе причин произошедшего. Перед партийным конгрессом, на котором планировалось дать оценку неудаче и переизбрать руководство, Барташевич выдвинул свою кандидатуру но пост лидера "Согласия". Но подвергся критике за свои политические взгляды. Рижское "крыло" "Согласия" заявило, что мэр Резекне якобы заявил, что Латвия должна быть нейтральной страной во внешней политике, что противоречит членству в НАТО и ЕС. Сам политик позже заявил, что в заявлении рижского отделения партии дается ложная интерпретация его позиции в отношении Украины. По итогам внутрипартийного конфликта Барташевич призвал бойкотировать конгресс "Согласия".

Депутаты Резекненской думы от "Согласия" солидаризировались с мэром — и вышли из партии. Позже была учреждена партия Kopā Latvijai ("Вместе — Латвии"), которую возглавил сам Барташевич. В новую партию вступили депутаты некоторых самоуправлений от "Согласия", среди сторонников Барташевич фигурировал и бывший депутат Сейма от "Согласия" Андрей Клементьев.

Что предшествовало отстранению от должности

Процедура отстранения от должности мэра Резекне Александра Барташевича была начата еще в сентябре прежним главой VARAM Марисом Спринджуксом ("Объединенный список"). Этому предшествовало обнародование информации о плачевном финансовом положении Резекненского самоуправления — город не мог расплатиться по своим обязательствам, был вынужден, в том числе, увольнять работников муниципалета.

Еще летом стало известно, в том числе, и о том, что проблемы города связаны с реализацией масштабных проектов, за которые руководство Резекне взялось по собственной инициативе. Самые большие трудности были связаны с проектом спа-центра на берегу озера Ковшу. Изначально стоимость амбициозного проекта "Создание Резекненского рекреационного центра для развития туризма" составляла 12,4 млн евро. Реализация проекта началась три года назад, и за это время смета выросла на три миллиона евро. При этом найти арендатора для объекта городу пока не удается.

Принимая во внимание выявленные нарушения в финансовом управлении, Министерство финансов обратилось в Генеральную прокуратуру и другие правоохранительные учреждения для оценки ответственности Барташевича и сотрудников Резекненской думы за финансовую ситуацию в самоуправлении, сообщает LETA.

Как уже сообщалось, 1 сентября в Министерство финансов была поcтупила из Резекненской городской думы заявка на процесс финансовой стабилизации, которую должны одобрить Минфин и VARAM.

По состоянию на 30 августа крупнейшими просроченными платежами городского самоуправления Резекне являются Rēzeknes Siltumtīkli — 503 339 евро за услуги отопления и ACBR — 312 720 евро за ремонт и ежедневное содержание городских улиц. Общая сумма просроченных платежей составляет 1,9 миллиона евро.

Резекненскому самоуправлению необходимы средства на зарплаты — 1,6 миллиона евро, а также 4,4 миллиона евро на завершение приоритетных инвестиционных проектов.

По предварительным оценкам, для финансовой стабилизации Резекне до конца года необходимо 6 004 309 евро.

В то же время глава Минфин обращает внимание на то, что Резекне продолжает предоставлять разную информацию о своем финансовом положении — кредитах, гарантийных обязательствах и просроченных платежах.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram