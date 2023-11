Autobraucējs Toms ar savu spēkratu devās no Aglonas uz Rīgu. Pagāja pāris dienas un viņš saņēma trīs ar fotoradariem fiksētus sodus par to, ka beigusies OCTA . Katrs sods pa 350 eiro, kas kopā ir 1050 eiro. "Par vienu sodu būtu gatavs piekrist, jo tomēr mana vaina, taču trīs sodi neliekas pareizi," pie LTV raidījuma "4. studija" vērsās autovadītājs, kurš ir neizpratnē, kāpēc par vienu pārkāpumu dienā sodu var saņemt neskaitāmas reizes.

Sodītais autovadītājs sācis pētīt, kā atrisinājušās līdzīgas situācijas, un neviena tiesas prāva nav beigusies ar vairākkārtīgi piemēroto sodu atcelšanu. Saeimas Juridiskās komisijas Krimināltiesību politikas apakškomisijā jau ir skatīts jautājums par to, kā risināt vairākkārtīgu sodīšanu par vienu pārkāpumu, taču pagaidām rezultāta nav.

"Šis autobraucējs ir pacēlis problēmu, par kuru arī politiķi zina un pavasarī vienā no Saeimas komisijām par šo jau bija diskusija. Ātra risinājuma, kā šo situāciju mainīt, nebija, jo tad ir būtiski jāmaina likums. Saskaņā ar likumu patiešām ir tā – trīs reizes pārkāpi, tad arī saņem trīs sodus. Cilvēciski ir skaidrs, ka tas īsti pareizi nav. Tur būtu jāmeklē kāds risinājums – vai nu kā cilvēku ļoti ātri informēt, vai piemērot vienu sodu vienā dienā," uzskata Jānis Abāšins , Latvijas Transportlīdzekļu apdrošināšanas biroja ( LTAB ) valdes priekšsēdētājs.

Tomēr ir gadījumi, kad braukšana bez OCTA polises var izrādīties ārkārtīgi dārga. Pērn ir izraisīti 428 ceļu satiksmes negadījumi ar transportlīdzekļiem, kam nav derīgas OCTA polises. Turklāt aptuveni 100 no šiem gadījumiem vēl nav bijusi derīga arī tehniskā apskate. Šādos gadījumos jārēķinās ar ļoti nopietnām sekām, jo avārijā radītie zaudējumi tiks piedzīti no paša autovadītāja, kas to var iedzīt pamatīgās parādsaistībās.