Латгальский окружной суд приговорил мужчину к 30 суткам тюремного заключения за угрозы матери своего малолетнего ребенка, сообщили в прокуратуре.

Мужчина обвинялся в угрозах убить и покалечить женщину.

Как следует из материалов дела, обвиняемый через свой профиль в социальной сети Instagram отправлял матери своего несовершеннолетнего ребенка сообщения с прямыми угрозами расправиться с ней.

Сообщения носили угрожающий, циничный, оскорбительный и унизительный характер, например: "Я вас всех порву …я изобью твоих родственников…менты проклятые тебе не помогут, жаль, что я не смогу быть на твоих похоронах…я так вправлю тебе мозги, что ты идиоткой станешь".

Женщина воспринимала слова обвиняемого как реальную угрозу, поскольку в 2021 году он уже был судим за угрозу причинить ей тяжкие телесные повреждения.

Также обвиняемый угрожал физической расправой отцу своей жертвы, отправив сообщение с текстом "Апрель будет твоим последним месяцем, гарантирую на 1000%".

Суд удовлетворил ходатайство одного из потерпевших о компенсации морального ущерба в размере 5000 евро.

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