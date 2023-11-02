В четверг, 2 ноября, Сейм в окончательном чтении внес поправки в Закон "О дорожном сообщении", которые предусматривают запрет на пребывание в Латвии автомобилям, зарегистрированных в России.

Закон предусматривает, что владелец транспортного средства, зарегистрированного в России, должен будет зарегистрировать транспортное средство в Латвии или вывезти его с территории Латвии не позднее 14 февраля 2024 года. После этой даты использование зарегистрированных в России транспортных средств в дорожном движении Латвии будет разрешено только, если человек пересекает территорию Латвии транзитом. Транспортное средство, зарегистрированное в России, сможет пересечь территорию Латвии транзитом только один раз.

При этом поправки обязывает, что перед перед въездом в Латвию лицо, используя электронные услуги Дирекции безопасности дорожного движения, будет обязано подать информацю о транспортном средстве, водителе транспорного средства, а также о периоде времени, в течении которого автомобиль будет участвовать в дорожном движении в стране. Этот не должен превышать 24 часов.

В случае, если транспортное средство не зарегистрировано в Латвии или не выезжает за пределы Латвии и обнаружено его несанкционированное использование в дорожном движении, транспортное средство будет конфисковано. Планируется, что конфискованные автомобили будут переданы Украине, тем самым оказав поддержку Украине в борьбе с государством-агрессором.

Министерство юстиции указывает, что, с учетом полномасштабного нападения России на Украину и угрозы ее территориальной целостности, суверенитету и независимости, присутствие зарегистрированных в России транспортных средств на территории Латвии недопустимо. Кроме того, транспортные средства в России зачастую не соответствуют требованиям технических требований ЕС, а использование таких транспортных средств в дорожном движении может поставить под угрозу безопасность дорожного движения.

Минюст указывает, что в соответствии с Сатверсме создана правовая база, которая укрепит безопасность государства и общества во время гибридной угрозы, удалив с дорог Латвии транспортные средства, подпадающие под санкции.

Изменения законодательства основываются на на разъяснении Еврокомиссии, в котором говорится, что санкции, введенные ЕС против России в прошлом году, распространяются и на личный транспорт с российской регистрацией граждан РФ. Подобные правила, запрещающие гражданам России находиться на территории ЕС со своим транспортным средством, принимаются и в других странах.

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