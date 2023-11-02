Служба госбезопасности Латвии (VDD) предупреждает о том, что от имени VDD с электронного адреса info@mx1.vdd.gov.lv неизвестные злоумышленники рассылают письма, содержащие документ, с которым получателям предлагают ознакомиться.

Служба госбезопасности заявляет, что не имеет к этим письмам никакого отношения.

VDD напоминает, что для связи с общественностью используется официальная электронная почта Службы госбезопасности, указанная на домашней странице: info@vdd.gov.lv, prese@vdd.gov.lv и pasts@vdd.gov.lv.

Также представители VDD призывают жителей быть внимательными и не открывать подозрительные электронные письма и сообщения.

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