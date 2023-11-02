Росгвардия, Министерство обороны, ЧВК "Редут" или чеченские отряды "Ахмат" — после гибели Евгения Пригожина у бойцов ЧВК "Вагнер" появилось сразу несколько вариантов для дальнейшего продолжения карьеры. Самыми скандальными в среде бывших наемников стали переходы их коллег в чеченский "Ахмат" — его пополнение именно бывшими вагнеровцами активно пиарит глава республики Рамзан Кадыров. Действительно ли многие вагнеровцы идут туда и при чем тут z-активистка Анастасия Кашеварова — разбиралась Русская служба Би-би-си.

Романтика "мясных штурмов"

На экране телефона Иван (имя изменено по просьбе героя и известно редакции — Би-би-си) небрит, худ и с заметным свежим шрамом на щеке. Во время прошлого видеозвонка, весной 2023 года, когда он еще отбывал наказание в одной из дальневосточных колоний, он выглядел гораздо более цветущим. Когда Евгений Пригожин, глава ЧВК "Вагнер", лично приезжал в эту колонию звать заключенных участвовать в войне с Украиной, Иван был к этому готов и ждал с радостным нетерпением. Круглый сирота, без жилья и близких, убивший в родном поселке собутыльника и получивший за это 9 лет, он сидел пока третий год и увидел тут, по его собственному выражению, "шанс на нормальную жизнь".

"Нормальная жизнь" оказалась многоступенчатой поездкой в военный лагерь ЧВК под Луганском, который появился у наемников после начала российского вторжения в Украину, крайне коротким обучением и участием в "Бахмутской мясорубке" — кровопролитных боях за небольшой город в Донецкой области, продолжавшихся с августа 2022 года по май 2023-го. По его собственному утверждению, Иван попал в группу штурмовиков, "все время был на передовой", получил два ранения и орден Мужества. Еще один наемник ЧВК, Андрей Медведев, сказал Би-би-си, что "вроде бы помнит такого" — в числе прочих, особо отличившихся штурмовиков из бывших заключенных, которых награждал лично Евгений Пригожин.

Иван говорит, что с самого начала проникся "той романтикой". В его соцсетях постоянно ссылки на разную символику "Вагнера", издевательские видеоролики и репосты цитат Евгения Пригожина. На вопрос "в чем романтика „мясного штурма"", Иван говорит: "Ты не понимаешь, зато там все свои и все по-честному. У меня, кроме парней, никого нет!".

Мятеж Пригожина Иван застал в госпитале в Луганске с очередным ранением. "Пока успел сообразить, все закончилось", — говорит он. Иван остался сам по себе, с пачкой наличных, выданных за участие в боевых действиях, и одним документом: военным билетом ЛНР, документом непризнанной республики, недействительным на территории РФ. Иван прослужил в ЧВК "Вагнер" меньше, чем полгода, своего помилования "не видел, а проверять не хотелось". Поэтому он остался на территории непризнанной республики, после госпиталя вернувшись в лагерь. Там тоже были растерянные "вагнера" в ожидании дальнейших указаний.

Вербовщики из батальона "Ахмат", по словам Ивана, впервые к ним пришли месяц назад. На вопрос о предлагаемых условиях Иван с возмущением говорит, что "даже не спрашивал". Он называет "Ахмат" обидным прозвищем "тик-ток войска", означающим, что они не воюют, а только демонстрируют свои успехи на камеру. Также Иван не забыл о той роли, которую "Ахмат" должен был сыграть в подавлении мятежа Пригожина — было публично заявлено, что они срочно едут его подавлять, правда, мятеж кончился раньше, чем бойцы батальона доехали до места событий.

"Бородатый цирк"

Спецотряд быстрого реагирования "Ахмат" — это подразделение в составе войск Росгвардии, дислоцирующееся в Чечне. Он назван в честь первого президента Чеченской Республики Ахмата Кадырова. В батальоне служат не только выходцы из Чечни, туда может вступить любой гражданин России, причем с самого начала судимость не была для этого помехой (как для регулярной армии). Украинские правоохранительные органы обвиняют ахматовцев в военных преступлениях (в частности, идентифицированный как доброволец "Ахмата" Очур-Суге Монгуш истязал, кастрировал и убил на камеру украинского военнослужащего).

У участников вторжения в Украину претензии к ахматовцам иные. "Больше пиара, чем реальных дел", "трусы, обвешаются новым оружием и на тачках катаются развлекаются", "местные жители от них воют" — вот немногие из характеристик, услышанных от воююших на территории сепаратистских республик и у границы с Харьковской областью.

29 октября в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что 170 бывших бойцов ЧВК "Вагнер" перешли в спецназ "Ахмат", чем сильно удивил многих бывших наемников. С новичками "Ахмата" под камеры ЧГТРК "Грозный" встретился заместитель командующего 2-м армейским корпусом ВС РФ Апты Алаудинов и рассказал, что его чеченские бойцы (получившие за полтора года войны известность как Tik-Tok-войска за любовь снимать постановочные ролики где-то вдалеке от передовой) якобы никогда не стояли во втором эшелоне, а всегда были вместе с штурмовыми отрядами "Вагнера", шли в первом. "Всегда мы были штурмовиками, никогда мы не сидели ни за чьими спинами, во главе со мной спецназ „Ахмат" освободил 36 населенных пунктов", — заявил Алаудинов.

Позднее, уже в интервью "РИА Новости", Алаудинов продолжил рассказывать о массовом переходе вагнеровцев в "Ахмат". "Ко мне и раньше переходило энное количество бойцов периодически. Но сейчас у нас пошло массовое пополнение из бойцов ЧВК „Вагнер". Сейчас они пошли ко мне в разные отряды, — заявил Алаудинов, сидя в худи „Команда Путина. Народный фронт" на фоне флагов России и Чечни. — Получается, что некогда бывшие командиры отрядов заходят, и с ними потихонечку заходят их бывшие бойцы. Ни для кого не секрет, что я к бойцам ЧВК „Вагнер" всегда относился с большим уважением, я всегда их считал достойными ребятами". А сотрудник "Комсомольской правды" пропагандист Александр Коц развил эту историю и сообщил, что бывшие вагнеровцы создали в "Ахмате" отряд "Камертон".

В близких к "Вагнеру" z-каналах заявления чеченского руководства о массовом переходе бывших наемников в "Ахмат" восприняли с откровенным скепсисом: "Бородатый цирк длится полтора года и уже даже самые отбитые скуфы начали понимать, чем является лохмат. Вопрос один — какого хрена они получают зарплаты из бюджета?" — написал, например, автор канала "Тупи4ок дизайнера". "Все те, кто утверждает, что сотрудники ЧВК „Вагнер" переходят в „Ахмат", можете смело закрывать свои поганые скворечники, дегенераты одноклеточные с пятью лишними хромосомами", — прокомментировал новости из Чечни канал "Тринадцатый", который ведет доброволец из Санкт-Петербурга Егор Гузенко.

Массовый переход бывших наемников в "Ахмат" отрицали и авторы ранее близкого к "Вагнеру" канала "Grey Zone". А в канале "Alex Parker Returns" цитировали заявление, сделанное якобы сыном погибшего Евгения Пригожина Павлом: "Что касается разнообразных слухов, о якобы переходе бойцов ЧВК „Вагнер" в подразделении „Ахмат" это является абсолютным фейком".

В дискуссию с сомневающимися вступила z-блогер и бывшая советница спикера Госдумы Вячеслава Володина, а затем фракции ЛДПР Анастасия Кашеварова: "Что касается „Ахмата", то Вагнера всегда с уважением относились к Алаудинову и к интернациональному „Ахмату", так как вместе воевали в ЛНР и освобождали территории. Поэтому и переходят в „Ахмат" уже массово, — утверждает она. — Нам всем очень жаль, что самая эффективная ЧВК в мире сыпется и у Лотоса нет того авторитета и аппаратного веса, который был у Первого и Девятого". ("Лотос" — это позывной одного из командиров "Вагнера" Антона Елизарова, а Первый и Девятый — погибших в авиакатастрофе Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина — Би-би-си).

Позывной "Гранит"

Анастасия Кашеварова — бывшая журналистка LifeNews и Daily Storm, а также экс-советница спикера Госдумы Вячеслава Володина и центрального аппарата ЛДПР. Сейчас она как волонтер помогает депутату от Чечни, единороссу Шамсаилу Саралиеву в переговорном процессе по обмену пленными. Как стало известно Русской службе Би-би-си, активное участие Кашеваровой в дискуссии о будущем вагнеровцев объясняется тем, что единственный относительно заметный командир ЧВК, который действительно перешел в "Ахмат" — ее молодой человек.

С 2018 по 2022 год ЧВК "Вагнер" ни разу не упоминался в телеграм-канале Кашеваровой, хотя после начала полномасштабного вторжения она шутила, что в ряды наемников из колонии записался Алексей Навальный. Когда Кашеварова начала заниматься формированием списков пленных на обмен, то хвалила команду Рамзана Кадырова, которого активно пиарила задолго до войны еще во время работы журналисткой. При этом Кашеварова жаловалась, что с Минобороны и ЧВК "Вагнер" "не так быстро работа идет, а то и вовсе не идет", но затем осенью 2022 года побывала в Петербурге на предпремьерном показе фильма Евгения Пригожина "Лучшие в аду", после чего довольно стремительно стала одним из главным спикеров z-сообщества о жизни ЧВК.

Объяснялось это тем, что на тот период пришлось ее знакомство с начальником штаба 13-го штурмового отряда ЧВК "Вагнер" Сергеем Петренко, который теперь и стал единственным заметным командиром наемников, согласившимся перейти в чеченский "Ахмат".

Петренко родился в апреле 1985 года в Новороссийске Краснодарского края. В украинской базе "Миротворец" указывается, что он принимал участие в боях на востоке Украины в 2014 году и был тогда заместителем командира батальона 4-й мотострелковой бригады так называемой "Народной милиции ЛНР" (1 января 2023 года соединение вошло в состав Вооруженных сил России).

В базах Федеральной службы судебных приставов Петренко несколько раз упоминается в связи с задержками с выплатами алиментов, которые он должен своей бывшей супруге, также он получал штрафы от ГИБДД. В базах пенсионного фонда Краснодарского края и Федерального фонда обязательного медицинского страхования Петренко зарегистрирован как безработный.

За время службы в ЧВК "Вагнер" Петренко получил несколько контузий, а однажды после осколочного ранения в социальной сети "ВКонтакте" ему собирали деньги на операцию. Сергей Петренко до недавнего времени был начальником штаба 13-го штурмового отряда ЧВК с позывным "Гранит" (но одноименный фильм про похождения наемников в Африке Пригожин снимал не про него). Командиром в этом отряде был боец с позывным "Русич" (не путать с ДШРГ "Русич"). Сейчас, как утверждают собеседники Би-би-си, "Русич" находится в Ливии.

"Гранит" же Петренко согласился перейти к Апты Алаудинову в "Ахмат". Вместе с ним, как утверждают собеседники Би-би-си из числа бывших вагнеровцев, из 13-го штурмового отряда перешло еще около 50 человек, большинство из которых попали в ЧВК в 2022 году по проекту "К" — так в "Вагнере" называли бывших зеков, которых во время своего тура по колониям сумел завербовать Евгений Пригожин.

Диверсификация активов

"Вспомни хотя бы последний момент, когда был „Марш справедливости", когда чеченцы угрожали Пригожину и что им отвечали. Поэтому внутри компании это [переход в „Ахмат"] полный зашквар", — говорит один из бывших наемников, с первого дня принимающий участие в российском вторжении в Украину. Еще один бывший командир ЧВК "Вагнер" среднего звена на вопрос, не собирается ли он перейти в "Ахмат", просто рассмеялся.

В начале вторжения Кадыров называл Пригожина "дорогим братом", но затем поссорился с ним, причем публично.

Еще в конце мая 2023 года Кадыров сообщал, что его батальоны передислоцированы в самопровозглашенную ДНР, якобы для штурма неких населенных пунктов. А когда Пригожин заявил, что ему ничего о таких планах "Ахмата" неизвестно, то на личную встречу его пригласили депутат Госдумы Адам Делимханов и спикер чеченского парламента Магомед Даудов. Встретиться с чеченскими депутатами и поговорить как "мужчина с мужчиной" тогда согласился командир ЧВК Дмитрий Уткин, намекнув, что прекрасно с ними знаком еще со времен первой и второй чеченских кампаний, в которых он, в отличие от них, принимал участие на стороне федерального центра.

В день пригожинского мятежа глава Чечни Рамзан Кадыров и правда вслед за Владимиром Путиным обвинил Евгения Пригожина в предательстве, а пока часть наемников держала под своим контролем Ростов-на-Дону, а другая двигалась маршем к Москве, колонны чеченцев с угрозами выдвинулись в сторону Ростова. Добраться туда им было не суждено, как и вагнеровцам до столицы.

По словам собеседников Би-би-си, имеющих отношение к "Вагнеру", переход в чеченские структуры изначально не рассматривался никем из командиров как серьезная альтернатива. Из-за конфликта Пригожина с оборонным ведомством многие бывшие наемники и их командиры не готовы были и подписывать контракты с Министерством обороны, на чем настаивал Владимир Путин. Однако со временем часть бывших наемников свою позицию пересмотрела.

Сейчас, как утверждают источники Би-би-си, бойцов ЧВК растаскивают на несколько параллельных проектов, которые займутся разными направлениями. Часть бойцов готовится перейти к ЧВК "Редут", куда ушел один из бывших командиров "Вагнера" Андрей Трошев. "Редут" изначально связан с близким к президенту России бизнесменом Геннадием Тимченко. Расширение "Редута" будет происходить под контролем Совета безопасности, а бойцы, выбравшие такое дальнейшее продолжение карьеры, продолжат воевать в Украине (и только в ней).

Какая-то часть бывших вагнеровцев все же подпишет контракты с Минобороны, где этот проект ведет заместитель министра Юнус-Бек Евкуров. В ведение оборонного ведомства перейдут проекты "Вагнера" в Сирии и Ливии, и эти бойцы продолжат службу там.

Наконец, третья возможность, которая открывается перед бывшими наемниками — подписать контракты с Росгвардией и продолжить работу с Пригожиным-младшим. За Павлом Пригожиным останутся коммерческие контракты отца и небольшие направления: Мали, Судан и ЦАР.

После скитаний по самопровозглашенной ЛНР Иван все-таки решился поехать в Белгород. Он говорит, что в родные места и не собирался — просто потому что не понимал, как купить билет по "лнровскому военнику". А вот вербовщиков ЧВК "Редут" его документы вполне устроили. Он подписал контракт и готовится к отправке в "место расположения". По его словам, пока не решен вопрос с деньгами — без паспорта он не может завести карточку "Мир", на которую обычно перечисляются деньги за контракт.

"Деньги ***** <все равно>, — рассуждает он. — Главное за пацанов посчитаться". На вопрос об отношении к войне с Украиной в принципе, он повторяет: ***** <все равно>.

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