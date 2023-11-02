Газета Wall Street Journal сообщает со ссылкой на американских чиновников, что у разведки США есть опасения в связи с возможным сотрудничеством российской ЧВК "Вагнер" и ливанской группировки "Хезболла", сражающейся против Израиля.

По данным издания, разведслужбы США получили данные о том, что ЧВК "Вагнер" может отправить "Хезболле" российскую систему ПВО, известную на Западе как SA-22. В России она носит название "Панцирь-С1" — это ракетно-пушечный комплекс противовоздушной обороны.

"Один из американских чиновников заявил, что Вашингтон не подтвердил факт отправки этой системы. Но он отслеживает переговоры между ЧВК „Вагнер" и „Хезболлой", и возможность таких поставок вызывает большие опасения", — сказано в публикации.

Газета напоминает, что США отправили в Восточное Средиземноморье свой авианосец, пытаясь таким образом предотвратить активное участие "Хезболлы" в войне ХАМАС против Израиля.

WSJ продолжает, что наемники ЧВК "Вагнер" действуют в Сирии, где также присутствуют члены "Хезболлы" — военизированной группировки, которая опирается на поддержку Ирана.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram