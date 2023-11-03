Латвия, стремительно повысив финансирование армии, с точки зрения размера зарплат поставила работников системы внутренней безопасности в неравное положение по отношению к сотрудникам внешней обороны. Поэтому работники системы внутренних дел уходят работать в сферу обороны, признал в интервью "Утренней панораме" Латвийского телевидения министр финансов Арвилс Ашераденс ("Новое Единство"), пишет LETA.

Глава Минфина отметил, что госбджет 2024 года — адекватный ответ на ту геополитическую ситуацию, в которой мы находимся, а также на экономическую ситуацию, в которой мы находимся.

"В госбюджете заложен механизм, который позволяем нам уверенно идти к 3% валового внутреннего продукта (ВВП) расходов на оборону. Это очень важный механизм. Это четкий сигнал и тем, кто угрожает нам внешне, и нашим партнерам, что мы ответственный участник системы коллективной безопасности", — сказал министр финансов.

В свою очередь, говоря о нерешенных проблемах, Ашераденс отметил, что безопасность по-прежнему остается "большим вопросом", поскольку при быстром увеличении финансирования обороны или армии складывается несбалансированная ситуация по отношению к силам внутренней безопасности, то есть до тех пор, пока сейчас не удалось изыскать способ, чтобы пограничники, полицейские и пожарные получали равное финансирование.

"Это будет задача на ближайшее время — найти способ, как мы это сбалансируем, потому что иначе мы видим, что люди из сил внутренней безопасности уходят в силы обороны, где лучше платят. Это одна из больших проблем. ", — сказал министр финансов.

В то же время Ашераденс заявил, что, по его мнению, госбюджет на следующий год хороший. "Бюджет, на мой взгляд, хороший. Конечно, всегда можно обсудить то или иное, но я считаю, что это очень адекватный ответ на сложившуюся ситуацию", — сказал министр финансов.

В пятницу, 3 ноября, госбюджет уйдет на рассмотрение в Сейм.

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