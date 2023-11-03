Водитель Том ехал на своей машине из Аглоны в Ригу. Прошло пару дней, и он получил целых три штрафа за зафиксированное фоторадарами отсутствие страховки OCTA. Каждый штраф составляет 350 евро, а в целом ему придется заплатить 1050 евро. "Я бы еще согласился на один штраф, потому что это моя вина, но три штрафа мне кажутся неправильными", — сказал водитель, который обратился в передачу Латвийского телевидения "4. studija" с вопросом о том, почему за одно нарушение можно получить бесчисленное количество штрафов за один день.