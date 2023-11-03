В ХАМАС готовы на "полный компромисс" с Израилем по сделке об освобождении всех израильских заложников, захваченных 7 октября. Об этом в интервью телеканалу NBC News заявил старший член политбюро ХАМАС Гази Хамад.

Хамад при этом выдвинул требование, которое, как пишет NBC News, израильтяне наверняка отвергнут: чтобы Израиль "освободил всех заключенных из израильских мест заключения". "Мы хотим, чтобы эти люди вернулись домой, — сказал Хамад. — И мы хотим, чтобы наши заключенные тоже сейчас вернулись домой. Так что я думаю, что мы готовы сейчас к полному компромиссу, к полной сделке, чтобы получить всех заложников, военных или гражданских".

По данным Израиля, ХАМАС с 7 октября удерживает в заложниках 242 человека. Четырех заложников освободили сами члены группировки, еще одного освободили израильские войска. ХАМАС утверждает, что спрятал заложников в "безопасных местах и туннелях" в секторе Газа. Ранее представители армии Израиля сообщали, что среди заложников 20 детей и от 10 до 20 человек старше 60 лет. Среди заложников есть и россияне, точное их число неизвестно. Посол России в Израиле Анатолий Викторов говорил о троих гражданах России (также имеющих израильские паспорта), власти Израиля — о шести. В ХАМАС говорили, что получили от Москвы список с именами восьми заложников.

ООН в июле сообщала, что Израиль удерживает в тюрьмах около 5000 палестинцев, в том числе 160 детей. Из них, по данным организации, 1100 задержаны без обвинения или суда.

В интервью NBC News Хамад призвал Израиль прекратить агрессию против сектора Газа. На прошлой неделе он также сказал ливанскому телеканалу LBC, что ХАМАС "должен устранить" еврейское государство и что ХАМАС готов повторить свою операцию от 7 октября "во второй, третий, четвертый" раз.

"Мы хотим продолжать (борьбу) против оккупации, — сказал Хамад NBC News. — Это наше законное право". В ответ на вопрос журналистов, что ХАМАС сделает в ответ на прекращение Израилем атак на Газу, Хамад сказал: "Мы хотим прекратить агрессию, убийства и резни нашего народа. И после этого мы можем обсудить все о заложниках, о заключенных, обо всем, но сначала они должны прекратить агрессию". ХАМАС стремится к уничтожению государства Израиль и созданию на всей территории Палестины исламского государства.

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