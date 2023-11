В течение месяца, с 1 ноября до 30 ноября 2023 года, в Латвии будет работать новый пилотный проект — анонимная телефонная линия, предназначенная для предоставления конфиденциальной помощи лицам, которых гнетут сексуальные мысли в отношении несовершеннолетних.

В Великобритании и Ирландии похожий телефон работает с 2002 года. Его администрирует движение Stop It Now. За это время телефон помог более, чем 75 000 человек.

У кого-то могут быть подозрения, что его близкий испытывает интерес к детям, а кто-то уже информирован об этом. Им мы также объясняем, как помочь себе и своим любимым и как не допустить насилия в отношении детей. Линии помощи Stop It Now сейчас созданы в Нидерландах, Бельгии, Швейцарии и Австралии. Аналогичная работа обеспечивается и во многих других странах, в том числе в Германии, Франции, Испании, Финляндии и Канаде", — пояснил представитель движения Stop it Now Дональд Финдлатер.