Сотрудники Бюро реагирования Управления полиции порядка Рижского региона 31 октября задержали в Огрском крае 44-летнего Алдиса Бекетова, который несколько лет разыскивается Европолом, т. к. избегает тюремного наказания за преступление на сексуальной почве.

По данным пресс-центра Госполиции, автомобиль Opel Vectra, в котoром находился Бекетов, остановили на основании информации, предоставленной жителями. В организме водителя констатировали 3 промилле алкоголя, кроме того, у него не оказалось прав. После тщательной проверки было установлено, что водителем оказался разыскиваемый преступник.

Ранее уже сообщалось, что Бекетов в 2015 году, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил сексуальные противоправные действия против несовершеннолетнего лица. За это он был осужден на 11 лет лишения свободы, однако скрылся от правосудия. Позже его объявили в международный розыск, а также был выдан европейский ордер на его арест.

В настоящее время против Бекетова начат также уголовный процесс за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и без водительских прав.

Также в Госполиции сообщили, что Алдис Бекетов помещен в тюрьму.

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