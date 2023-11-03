Израиль не согласится на какое-либо временное перемирие с ХАМАС до тех пор, пока не будут освобождены более чем 240 заложников, захваченных в ходе атак 7 октября, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

"Израиль отказывается от временного перемирия, которое не включает возвращение наших заложников", — сказал он во время телевизионного обращения (цитата по Рейтер).

Ранее сегодня в ХАМАС заявили о готовности отпустить израильских заложников, если Израиль освободит из тюрем всех палестинцев и "прекратит агрессию".

Нетаньяху выступил в пятницу вскоре после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Тот настаивал на том, чтобы Израиль приостановил свои военные действия для улучшения гуманитарной обстановки в Газе. Блинкен также призвал Израиль сделать больше для защиты гражданских лиц от своих атак.

Госсекретарь США, который сегодня в третий раз с начала войны, побывал с визитом в Израиле, после переговоров заявил, что "гуманитарные паузы" в конфликте "критически важны" для защиты мирного населения и были "важной темой обсуждения" с израильскими лидерами. По его словам, в США считают, что такие паузы позволят большему количеству помощи попасть в Газу.

"Мы видим это также как способ… создания лучших условий для освобождения заложников", — сказал он. Блинкен добавил, что точные детали того, как будут работать эти паузы, все еще уточняются.

Как рассказал госсекретарь США, израильские чиновники подняли ряд "легитимных вопросов" по поводу пауз, включая то, как использовать их для максимизации доставки помощи, помощи в освобождении заложников и как предотвратить использование этих пауз группировкой ХАМАС в ее целях.

СNN со ссылкой на анонимного собеседника сообщил, что министр обороны Израиля Йоав Галант во время встречи с Блинкеном в пятницу, предупредил — Израиль согласится приостановить боевые действия только в обмен на освобождении заложников.

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